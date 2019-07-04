Президент Европейского Банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти находился в Таджикистане с визитом всего один день, но это был весьма насыщенный день. Он успел встретиться с президентом страны, первым вице-премьером, главой Госкоминвеста и с руководством Минэнерго. И ещё он встретился с главным редактором «Asia-Plus», чтобы рассказать нашим читателям об итогах своего визита.
«Президенту важно сформировать хорошую команду»
- Давайте представим на минутку, что вас назначили советником президента Таджикистана по экономике. Какими будут ваши первые 5 советов, которые вы дадите главе нашего государства?
- Первый совет - всегда очень важно иметь очень надежную макроэкономическую политику. В течение нескольких лет Таджикистан демонстрировал очень хорошие показатели экономического роста, но фискальная ситуация или можно сказать бюджетная, не очень хорошая, поэтому я бы посоветовал правительству Таджикистана работать с международными институтами в этом направлении.
Второй совет - для Таджикистана очень важно улучшать свой инвестиционный климат. Конечно, мы уже работаем совместно с правительством Таджикистана с частным сектором, но все-таки здесь нужно выявить, какие именно изменения необходимы, чтобы улучшить этот климат в стране.
В-третьих, Таджикистану нужны несколько ярких успешных примеров работы иностранных инвесторов в стране. В РТ действуют многие субъекты малого и среднего предпринимательства, инвесторами которых выступают местные бизнесмены - это хорошо, но я думаю, что нам нужны два-три ярких примера стратегических инвесторов, чтобы таким образом обеспечить доверие других инвесторов и приток иностранных инвестиций в страну.
Четвертый вопрос, на который я бы обратил внимание - это базовые услуги, которые необходимы населению, потому что оно нуждается в доступе к воде, системе канализации, отопления, общественному транспорту.
В-пятых, важно сформировать хорошую команду. Я думаю, президент это уже делает, но важно, чтобы эта команда хорошо работала и выполняла намеченные планы. По долгу службы я работал со многими премьерами и президентами, и из своего личного примера могу сказать: одно дело объявлять о новых планах и программах развития, и другое дело внедрять эти планы на практике. То есть одно дело говорить о проблемах, другое дело предпринимать последующие шаги для реализации тех или иных задач. Второе всегда сложнее.
Полную версию интервью читайте в свежем номере газеты «Asia-Plus». Уже в продаже!
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Манбаъҳо: Дар зиндони Ваҳдат ба хатокорӣ дар шинохти ҷасад роҳ дода нашудааст
Сокини 18-солаи пойтахт дар дарёи Душанбе ғарқ шуд
Могеринӣ-Мимитса: “Дар ҷаҳони муосир шарикии қавитари Иттиҳоди Аврупо ва ОМ зарур аст”
Оғози сохтмони бинои маъмурии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар Мастчоҳ
Якумин тафсири сиёсати савдои Тоҷикистон назди СУС апрели соли 2020 дар нақша аст
Ба беморхонаи марказии ноҳияи Рӯдакӣ ба маблағи 700 ҳазор доллар таҷҳизоту маводи тиббӣ тақдим шуд
Кумаки Иттиҳоди Аврупо ба зарардидагони обхезиҳо дар Тоҷикистон
Дастоварди бонувони ихтироъкори Тоҷикистон дар намоишгоҳи байнулмилалӣ
Ташрифи ҳайати Афғонистон ба Душанбе ҷиҳати баррасии ҳамкориҳо бо Тоҷикистон
Толибшоҳи Давлат дар бораи рисолате, ки қарз меорад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста