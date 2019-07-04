Выпускник Национального университета Узбекистана Мухаммадбобур Юсупов обнаружил клад в одном из старых зданий в центре Ташкента, сообщает УзА.

Мухаммадбобур Юсупов, самостоятельный поисковик, научный сотрудник, искал клад 3 года.

Клад содержит уникальные вещи, имеющие историческую и культурную значимость. Среди них – произведения, написанные на древнем тюркском, немецком, арабском, французском, латинском, английском языках, исторические документы, карты, религиозные рукописи, иконы, части микроскопа, 71 золотая, серебряная и бронзовая монеты.



УзА сообщает, что группа местных жителей и иностранных граждан, узнавшая об обнаружении клада, предложили большую материальную выгоду Мухаммадбобуру, возможность безопасно провести сокровища через таможню, организовать учебу за рубежом, дать гражданство, обеспечить роскошную жизнь за границей.



В частности, за книгу, покрытую сусальным золотом, иностранцы предлагали Мухаммадбобуру $600 тыс. Однако, Служба государственной безопасности Узбекистана пересекла эти действия и в результате Юсупов передал найденные им исторические ценности в Государственный музей истории Узбекистана. Процесс передачи сокровищ также был организован совместно со СГБ.

Планируется, что уникальные находки войдут в число экспонатовГосударственный музей истории Узбекистана и и будут представлены в виде отдельной выставки.

В настоящий момент узбекскими специалистами проводится экспертиза на предмет определения исторической и материальной стоимости находок.

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