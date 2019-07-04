Азиатская футбольная Конфедерация 3 июля официально известила Федерацию футбола Таджикистана о том, что 31-летний рефери ФИФА Сайёджон Зайниддинов из Душанбе успешно прошел заключительный, третий этап рекрутинга и в следующем году войдет в список элитных арбитров АФК.

В третьем этапе рекрутинга работу Сайёджона Зайниддинова, который обслуживал центральный матч десятого тура чемпионата Таджикистана «Куктош» – «Худжанд» (0:2), инспектировал рекрутер АФК Абдулрахман Аль-Делавар из Бахрейна.

На первых двух этапах душанбинский рефери Зайниддинов был главным арбитром на матчах чемпионата Таджикистана «Регар-ТадАЗ» – «Куктош» (3:0) и «Худжанд» – «Истиклол» (0:3).

Теперь Сайёджон Зайниддинов приглашен на конференцию арбитров АФК, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Куала-Лумпуре. 31-летний рефери ФИФА из Душанбе начиная с 2020 года официально будет включен в список элитных арбитров Азиатской футбольной Конфедерации, сообщает официальный сайт ФФТ.

Зайниддинов станет третьим арбитром из Таджикистана в списке элитных судей АФК. В настоящий момент нашу страну в этом списке представляют Насрулло Кабиров из Нурека и Гулмуроди Саъдулло из Душанбе.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.