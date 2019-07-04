Света не будет с 9 по 16 часов в некоторых микрорайонах и улицах столицы сегодня.

Света не будет в микрорайонах Джангалак, Дугоба, Харангон, Дахана, Дехнаваки боло, Худжанбиёи боло и поён, Мехробод, Навобод и на улицах Энергетиков, Сари Осиё, Пионерский, Матросова, Гастелло, Есенина, Титова, Улуғбека, Назаршоева, Фучика, Карин Манн, Афзали, Франко, Зафар и А. Навои, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.

Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.

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