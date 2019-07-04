АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- В гостинице «Таджикистан» состоится очередное заседание таджикско-афганской межправительственной комиссии по экономическому, социальному и техническому сотрудничеству. Начало в 09:00
- В гостинице «Хилтон» в Душанбе с 13:00 до 19:00 ЕБРР проводит конференцию «Расширение прав и возможностей женщин предпринимателей в Таджикистане». Она посвящена проблемам и возможностям для женщин предпринимателей в Таджикистане.
- В Казахстане стартует Чемпионате Азии по видам борьбы. Сборная Таджикистана представлена в 13 спортсменами.
- В театре «Падида» театр «Нигохи нав» представляет документальный перфоманс Шохджамшеда Умари «Адам» о проблемах детей до 12 лет. Вход: символическая плата, планируется аукцион. Начало в 20.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ИЮЛЯ
1970 - Открытие Института востоковедения АН Таджикистана - ныне Институт востоковедения и письменного наследия АН Таджикистана.
2001 - Был убит председатель ассоциации «Мазда-Ясна» Рудаки Самадов.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ИЮЛЯ
1932 – Родился писатель Хайрат Шанбезода.
1940 – Родился писатель, журналист, Заслуженный работник культуры Таджикистана Бахтиёр Муртазоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.
По Хатлонской области – – Небольшая облачность, без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 27-32 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков, сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков, сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.
Зани хатлонӣ тифли навзодашро 100 доллар нарх гузошт
Давлаталӣ Саид: БАТР шарики асосӣ ва боэътимоди Тоҷикистон аст
Даргузашти ногаҳонии ҳамсари Маҳмадсаид Убайдуллоев
Табиб: Ҷарроҳии аввали Осияи 6-сола муваффқона анҷом ёфт
Шамоли бошиддат дар Тошканд ва тӯфони чангу ғубор дар Душанбе
Ӯзбекистон ба таъмини Афғонистон бо нерӯи барқ 45 млн. доллар маблағ ҷудо мекунад
Оғози барномаи Иттиҳоди Аврупо таҳти унвони "Дарҷи Осиё"
Ҳисобот ба Рустами Эмомалӣ доир ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ
Иштироки низомиёни тоҷик дар машқҳои “Уқоби даштӣ”
Аввалин зойирини тоҷик 25 июл ба сафари ҳаҷ раҳсипор мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста