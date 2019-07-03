У каждого народа Центральной Азии есть свой национальный мужской головной убор. В чем разница между казахским тебетеем и кыргызским калпаком, чем узбекская тюбетейка отличается от таджикской и туркменской, рассказывает Kaktakto.
Виды головных уборов
В Узбекистане и Таджикистане самыми распространенными видами мужских головных уборов были тюбетейки. В Узбекистане их называют дуппи, в Таджикистане – токи.
В Казахстане и Кыргызстане летом мужчины носят калпак, сделанный из войлока. Казахские мужчины также летом носили круглые шапочки, отделанные мехом – борик.
Зимой мужчины Казахстана носили «тымак» или треух, в Кыргызстане – тебетей и малахай.
В Туркменистане носят папахи и маленькие шапочки – тахья.
Материал изготовления и форма
"Тюбетейка" произошло от татарского «тюбете»: тюбе — верх, вершина. Узбекское название этих шапочек — «дуппи» или «калпок».
Таджикский национальный головной убор - тюбетейка или токи - распространен в стране не только как музейный экспонат. Ношение головных уборов во время свадебных церемоний и траурных мероприятий строго обязательно.
На севере Таджикистана мужская тюбетейка четырехугольная, а на юге и востоке страны — округлой формы.
Узоры, вышитые на тесьме золотой и серебряной нитью («зехи курта»), указывали на высокий социальный статус обладателя тюбетейки или на сакральность события, в связи с которым ее надевали.
Условно дуппи в Узбекистане разделяют на несколько групп: ташкентскую, бухарскую, самаркандскую, ферганскую, хорезмско-каракалпакскую и кашкадарьинско-сурхандарьинскую.
Традиционно тюбетейки изготавливают из мягкой или твердой ткани, декорируют вышивкой или бисером, придают круглую или квадратную форму.
Край тюбетейки обшивается также узкой полоской черного бархата или сатина. В этом случае орнамент околыша тюбетейки является продолжением орнамента донца.
Казахский и кыргызский калпак шили из войлока. Но на этом их сходство заканчивается. Казахский калпак сшивается из двух одинаковых половинок и имеет высокую и зауженную тулью.
Кыргызский калпак сшивался из четырех клиньев, расширяющихся книзу. По бокам клинья сшивались не до конца, что позволяет опускать или поднимать края, защищая глаза от солнца.
Края калпака отделывались черным бархатом у богатых и сатином у бедных. Детям края калпаков никак не украшали.
Казахская знать носила «айыр калпак» — головной убор в виде конуса, поля которой загибались вверх. Внутренняя часть калпака отделывалась плотной тканью или войлоком. Внешняя часть украшалась атласом или бархатом. Шитье выполнялось золотой нитью.
Кыргызская знать носила калпаки из белоснежного войлока, по высоте сильно отличавшиеся от калпаков простолюдинов. Вышивка на калпаках выполнялась золотой или серебряной нитью.
Зимние шапки казахских мужчин изготавливались из войлока и обтягивались тканью.
Казахский тымак состоял из тульи и четырех клиньев. Затылочная часть шапки и наушные клинья обшивались пушистым мехом, чаще лисьим, а широкие поля защищали шею и плечи от снега и дождя.
Кыргызский тебетей имел плоскую четырехклинную тулью и изготавливался из бархата или сукна. Отделывали тебетеи мехом лисы или куницы, а в районах Тань-Шаня мехом черного барана.
Также кыргызские мужчины зимой носили малахаи. Его отличительной особенностью был длинный, спускающийся на спину назатыльник, соединенный с удлиненными наушниками. Его изготовляли из меха лисы, реже из меха молодого барана или оленя. Верх малахая покрывали плотной тканью.
Туркменские папахи шились из серого или золотистого каракуля, пышного меха куницы, лисы или ондатры.
Длинношерстные шапки делали также из шкур особой породы баранов с шелковистой и кудрявой шерстью и из козьих шкур ангорской породы. Все шапки имели стеганую подкладку и могли выдержать сильные сабельные удары. Легкая, элегантная папаха наилучшим образом приспособлена для военных походов и езды верхом.
Папахи одевались на маленькие шапочки – тахья. Они изготавливались из сатина, бархата, шелка или ситца.
Украшение шапок
В Таджикистане многие узоры, которые вышивались на тюбетейке, сохранились еще со времен зороастризма.
Рисунок, расположенный сверху тюбетейки, означает солнце, узоры по бокам — «ширози» — от сглаза. Рисунок узора напоминает многие известные арийские символы, к примеру, сватику, означающую четыре стихии.
Практически во всех тюбетейках — из всех регионов Таджикистана — есть несколько общих правил. Головной убор разделен зрительно на четыре части, что означает четыре стихии или четыре времени года.
Основные узоры в орнаментах таджикских тюбетеек: розы, звезды, тюльпаны, кресты, зигзаги, рудиментарные изображения животных. Очень часто изображается лилия – как символ всех четырех стихий одновременно.
При украшении узбекских тюбетеек преимущественно использовали вышивки растительных орнаментов. Изображались те растения, которые, наряду с декоративным их значением, обладали какой-либо целительной силой и использовались при лечении различных недугов.
Среди цветочных мотивов распространены роза, ирис, гвоздика, тюльпан, петушиный гребешок, цветок яблони и др., а среди плодов — изображения граната, вишни и черешни, миндаля и перца и др.
Растительные узоры часто оживлялись изображениями ярких пестрых птиц. В основном это изображения фазана, петуха, соловья. На тюбетейках вышивают и изображения горного козла, скорпиона, животного, напоминающего леопарда. Распространены изображения звериных лап или птичьих следов. Следы животного указывали путь к воде, а значит, к жизни.
Казахские и кыргызские калпаки украшались вышивкой. Повседневные – черным орнаментом, чаще всего растительным. Верх калпака украшался кисточкой.
Праздничные калпаки, а также головные уборы знати украшались золотой или серебряной нитью.
Украшением зимних головных уборов были меха, которыми оторачивали края шапок, а также лисьи или куньи хвосты, которые привязывали к назатыльнику тебетеев.
Туркменская тахья также украшалась вышивкой, которая чаще всего имела некий магический смысл.
По всей поверхности тахьи в несколько ярусов проходят полосы из мелких треугольников, тесно соседствующих друг с другом. Они символизируют сплоченность туркменских джигитов, готовых встать плечом к плечу, чтобы дать отпор врагу.
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