Таджикистан предоставил Генеральному директору Всемирной Торговой Организации Роберто Азеведо Инструмент о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений к Марракешскому соглашению о создании Всемирной Торговой Организации.

Это произошло 2 июля на встрече Роберто Азеведо с первым замминистра экономразвития и торговли Завки Завкизода, сообщили в Минэкономразвития страны.

Фото Минэкономразвития РТ

Завкизода представил достижения республики в области интеграции в международную торговлю и упрощения процедур торговли, в том числе в рамках ВТО, а также выполненные работы относительно подготовки Таджикистана для проведения на высоком уровне первого Обзора торговой политики Республики Таджикистан в ВТО.

Было отмечено, что на основе поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона проведение Первого обзора запланировано в апреле 2020 года и в связи с этим был принят план мероприятий для проведения данного обзора на высоком уровне.

Роберто Азеведо высоко оценил достижения и прогресс Республики Таджикистан, достигнутые в сфере торговли за период членства в ВТО.

Напомним, что на 53 ежегодной сессии Совместной консультативной группы Международного Торгового Центра первый заместитель министра экономического развития и торговли РТ Завкизода рассказал о достижениях страны после вступления во ВТО.

Было отмечено, что принятые реформы позволили увеличить общую долю экспорта во внешнеторговом обороте с 20% в 2015 до 25,4% в 2018 году, увеличить число торговых партнёров с 90 до 110 и увеличить наименование экспортируемых товаров со 150 до 480.

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