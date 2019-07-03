Компания "Формула 55" ежегодно проводит Чемпионат по мини-футболу "Formula55 Cup", который стал уже традиционным. Этот год также не стал исключением. В этом году чемпионат по мини-футболу прошёл с 20 по 30 июня среди команд - любителей в Согдийской области, РРП и в Хатлонской области (г.Куляб). В турнире приняли участие 28 команд.
В г. Турсунзаде (РРП) Чемпионат по мини футболу "Formula 55 Cup" завершился 27 июня. За 3-е место сыграли команды "Поселка" и "2МКР". Матч закончился со счётом 4:2, в пользу команды "Поселка".
За главный трофей в финальном матче сразились команды "Cамандар" и "Хумо", который закончился со счётом 3:2. Чемпионом по мини футболу "Formula 55 Cup" стала команда "Самандар".
28 июня финальные матчи Чемпионата по мини футболу "Formula 55 Cup" прошли в г. Худжанд. За 3 место боролись команды "Ветераны" и "ФФС". За финал сразились команды "Тcell" и "Сохил".
По результатам сыгранных матчей, 3 место заняла команда "Ветераны", выиграв со счетом 2:1. Победителем главного приза Кубка “Formula55 Cup” стала команда "Tcell", которая выиграла со счетом 3:2.
28 и 29 июня в г. Куляб прошли полуфинальные и финальные матчи Чемпионата "Formula 55 Cup", где за 3 место поборолись команды "Шайх Сино" и "Гайрат".
В финале сразились команды "Чортанг" и "Борбад".
По результатам сыгранных матчей, 3 место заняла команда "Гайрат", выиграв со счетом 2:1. Победителем главного приза Кубка "Formula55 Cup" стала команда "Чортанг", которая выиграла со счетом 3:2. На финальном матче присутствовали более 1000 болельщиков.
Команды были награждены кубками, медалями и денежными вознаграждениями от компании "Формула 55".
Напомним, что впервые турнир был проведен в ноябре 2018 года и в нем принимали участие 10 команд.
Целью данного турнира является пропаганда здорового образа жизни, и, конечно же, популяризация в нашей республике спорта.
Компания "Формула 55" в скором времени планирует провести интересные спортивные мероприятия в детских домах республики.
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