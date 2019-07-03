Их знают не только их клиенты, но и все те, кто побывал на самых разных ивентах, акциях и фестивалях, которые они проводили. Естественно, что людям интересно, кто же эти ребята, которые дарят всем праздник в серые будни.

Генеральный директор маркетингового агентства полного цикла «Хаматарафа» Исмоил Исмоилов в своём интервью раскрывает все секреты их успеха.

- Все знают 55 Group как компанию, которая оказывает начинающим предпринимателям поддержку в развитии их бизнеса. А кому и как пришла идея создать маркетинговое агентство?

Исмоил Исмоилов

- Идея трансформации департамента маркетинга The 55 Group и выведения его в полноценную дочернюю компанию первоначально исходила со стороны топ-менеджмента. Мне очень повезло на тот момент быть руководителем данного департамента: мне поручили реализовать этот проект. Для меня это было уникальной возможностью «сказать новое слово» в мире маркетинга.

- «Хаматарафа» – это маркетинговое агентство полного цикла. В чём заключается этот «полный цикл» и какие услуги вы предоставляете?

Чтобы лучше понять, что такое «полный цикл», давайте рассмотрим следующий пример. Допустим, у вас есть идея открытия какой-либо компании, но вы понятия не имеете, с чего начать. Здесь-то вам на помощь и приходит наша команда. Спектр услуг у нас очень большой: разработка логотипа и фирменного стиля, производство вывески, оформление помещения путём 3D-визуализации и даже проведение открытия компании клиента. Мы также организовываем и мероприятия, где наш фотограф по желанию заказчика сделает качественные снимки или же снимет видео, в котором запечатлеет все самые важные моменты.

- Рекламных агентств сегодня много и каждое гарантирует эффективность своей работы. Что выделяет «Хаматарафа» из всех?

- Тут всё дело, думаю, в наших ресурсах, а точнее, в приоритете именно человеческого ресурса. Мы глубоко убеждены, что в любой организации сам человек, как её работник, играет ведущую роль. Поэтому, мы собрали сильную команду, «сливки» профессионалов из всех отраслей. И даже при этом, «Хаматарафа» не перестаёт совершенствоваться. Для этого еженедельно в нашей компании проводятся образовательные тренинги от сотрудников, а также коллективный просмотр вебинаров и онлайн-тренингов. Еще один важный для нас ресурс – это новейшее оборудование, ведь мы понимаем, что без него сегодня, в эпоху высоких технологий, никак. Наше агентство обладает самым передовым производственным, студийным и видеооборудованием. Возможности нашей компании, на данный момент, позволяют нам одновременно обслуживать порядка 50 компаний.

- Опыт работы это первое, на что клиенты обращают внимание. Какой опыт работы у Вашего агентства?

- Несмотря на то, что как самостоятельная маркетинговая компания, на рынке мы функционируем всего год, за плечами у нас 10-летний опыт в маркетинговом обслуживании всех дочерних компаний The 55 Group: от нейминга и создания логотипа, до помощи с выходом на рынок и удержания собственной ниши на нем. Подавляющее большинство этих компаний, сегодня являются лидерами рынка в своей области!

- «Хаматарафа» наверняка может похвастаться сотрудничеством с солидными международными организациями и компаниями. Можете рассказать о каких-либо проектах, в которых Ваше агентство им помогало?

- Действительно, в нашей копилке собралось достаточное количество успешных кейсов подобного сотрудничества. Ярким примером может стать сотрудничество с мэрией Душанбе в проведении самого масштабного в Таджикистане летнего фестиваля Dushanbe Summer Fest-2018, где мы выступили digital-партнером. Специально для Tcell в этом году мы создали целый квест «Найди фиолетового Деда Мороза». Не забыли мы и о футбольных фанатах, для которых организовали фестиваль болельщиков FIFA в прошлом году, в сотрудничестве с Федерацией футбола Таджикистана. Также важным партнером для нас является UNDP, которым мы регулярно оказываем помощь в реализации их проектов. «Хаматарафа» также внесла свой вклад в открытие филиала University of Central Asia в Хороге и завода «Акиа Авесто Автоматив Индастри» в Душанбе.

- Сейчас наиболее востребованными услугами в сфере диджитал-маркетинга является Social Media Marketing (SMM). А у Вас, насколько мы знаем, открылась бесплатная школа SMM. Что Вы можете о ней рассказать?

- Идея создания бесплатной школы SMM возникла у нас не случайно: мы искали квалифицированного SMM-специалиста для себя, но, вскоре поняли, что в данной сфере наблюдается сильный кадровый голод. Так нам и пришла идея подготовить специалистов самостоятельно. Всех желающих мы обучали неделю, после чего провели тестирование. По его результатам, часть выпускников школы была трудоустроена у нас, а другая – направлена для трудоустройства в другие дочерние компании The 55 Group. Такая практика обучения будущих сотрудников станет нашей традицией: на данный момент, например, уже проводятся занятия в бесплатной школе видеомейкеров!

- И напоследок, в чём секрет успешной работы сотрудников «Хаматарафа»?

- Наш секрет прост: дружеские отношения в коллективе, слаженная командная работа и разносторонность.

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