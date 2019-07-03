В Женеве на сессии Комитета ООН по правам человека сегодня продолжается обсуждение доклада правительства Таджикистана по соблюдению прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.
На сайте ООН идет прямая трансляция обсуждения доклада.
В состав правительственной делегации, которую возглавляет Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, входят, в том числе, Абдуджаббор Сатторзода - начальник Управления гарантий прав человека исполнительного аппарата президента Таджикистана, Умед Бобозода - Уполномоченный по правам человека в Таджикистане, Шахзода Нодири - замминистра юстиции Таджикистана.
2 июля глава делегации Юсуф Рахмон, представляя доклад, заявил, что правительство Таджикистана уделяет особое внимание выполнению своих международных обязательств по обеспечению прав человека, сообщает "Озоди".
Юсуф Рахмон рассказал о борьбе властей с пытками заключенных и задержанных и заявил, что соответствующие структуры во время допросов соблюдают все права задержанных. «Оскорблять или унижать задержанного никто не имеет права», - заявил он.
Генпрокурор Таджикистана также заявил, что в Таджикистане соблюдаются все права верующих: согласно закону, граждане имеет право исповедовать любую религию. По его словам, в Таджикистане зарегистрировано более 4 тыс. религиозных объединений и 70 религиозных организаций.
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