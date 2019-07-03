В ответ на серию наводнений, которые нанесли ущерб многим регионам Таджикистана в начале июня этого года, Европейский Союз выделяет 70 тысяч евро для оказания гуманитарной помощи наиболее уязвимым общинам Таджикистана.

Помощь будет получать 2 тысяч 750 жителей наиболее сильно потерпевших районов Хатлонской и Согдийской областей, сообщили «АП» в представительстве Евросоюза в Душанбе.

Финансирование будет осуществляться посредством Общества Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ).

Средства планируется направить для оказания экстренной помощи населению путём распределения кухонных принадлежностей и бытовых наборов, в том числе кухонной утвари, матрацев, одеял, постельного белья, вёдер и пластиковых тентов.

Кроме того, семьи, чьи дома были полностью разрушены или серьезно повреждены, получат безвозмездную денежную помощь, которая позволит им решить свои самые насущные проблемы. Поскольку наводнения часто порождают различные заболевания, передаваемые через воду, среди пострадавшего населения будет проведена разъяснительная работа по соблюдению базовой гигиены, и будут распространены соответствующие информационные материалы, а также распределены гигиенические наборы для обеспечения надлежащей санитарной безопасности на период восстановительных работ.

Данное финансирование является частью общего вклада Европейского Союза в «Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий», управляемый Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

В период с 1 по 7 июня этого года проливные дожди вызвали серию наводнений и селей во многих регионах Таджикистана, в результате чего пострадало более 6,7 тысяч человек, были повреждены около 1 тысяч домов (более 35% полностью разрушены).

Наиболее сильно пострадали Хатлонская и Согдийская области, на которых приходится свыше 90% пострадавшего населения.

Помимо личного имущества пострадавшие общины также потеряли запасы продовольствия и скот. Пахотные земли, которые являются основным источником средств к существованию в этих преимущественно сельскохозяйственных регионах, были серьезно повреждены.