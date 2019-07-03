Национальный этап Всемирной олимпиады роботов WRO – Tajikistan-2019 прошел 30 июня в Международной Президентской школе. Олимпиада прошла в формате фестиваля, в которой приняло участие более 450 гостей и участников по всей республике, судьи международного уровня. По результатам олимпиады будет сформирована сборная Таджикистана, которая представит республику в Венгрии на Всемирной Олимпиаде осенью этого года.
В Национальном этапе Всемирной олимпиады роботов приняли участие около 100 претендентов в возрасте от 10 до 21 года из средних общеобразовательных учреждений самых разных регионов республики.
В этом году молодые изобретатели продемонстрировали свои умения и навыки по теме «Умный город». Олимпиада прошла в трех возрастных категориях: elementary, junior, senior.
Открывая олимпиаду, его организатор Мехрон Ортиков, глава Душанбинской Лиги Роботов, отметил, что такие мероприятия стали возможными благодаря поддержке молодежи и молодежной политики президентом страны Эмомали Рахмоном.
«Глава государства во время каждого своего выступления обращается к молодежи с призывом к получению образования, языков и освоению инновационных технологий. И такие мероприятия направлены не только на прививание интереса у подрастающего поколения к инновационным технологиям, но и на воспитание будущего поколения изобретателей», - сказал Ортиков.
«Посольство США признаёт важность таких мероприятий, потому что через развитие инновационных технологий мы развиваем общество, уровень и стандарты жизни, делая её ещё лучше. Мы рады вносить свой вклад в развитие инновационных технологий в Таджикистане», - отметил Джефф Райденауэр, пресс-атташе посольства США в Таджикистане.
По словам первого секретаря посольства Российской Федерации в Таджикистане Игоря Бурулько, министерство науки и высшего образования Российской Федерации уделяет большое внимание таким олимпиадам и всегда поддерживает молодежь в развитии инноваций.
«Тема инновационных технологий, в частности роботов, бесконечна. Это машина времени, которая может доставить нас в будущее, которое уже наступило благодаря инновациям, которые движутся по планете семимильными шагами. Я желаю сегодняшней олимпиаде успехов, а ее участникам продуктивных результатов», - отметил он.
Перед началом объявления старта олимпиады Старший судья основной старшей категории WRO Николай Пак дал детям советы о том, как не волноваться и концентрироваться на заданиях, представленных им организаторами мероприятия.
Далее участники приступили к работе, каждый из которых чувствовал ответственность, потому что за них пришли болеть не только их учителя, но и родители и близкие.
После плодотворной и усиленной работы, вечером того же дня судьи объявили победителей Национального этапа Всемирной олимпиады роботов.
Таким образом, в младшей категории 1-е место заняла – команда ИнтерСтелла: Шохрух Солиев, Дориюш Махмадов, Михаил Румянцев, 2-е место – команда АША: Азам Ганиев, Абдулмуталиб Камолзода, 3-е место – команда Атом: Шохин Алимов, Нигора Ашрапова. В средней категории 1-е место заняла команда Промо-бот: Джовид Собиров, Фариз Гоибов, Нодир Калонов, 2-е место заняла команда Патриот – Роман Сафаров, Азамат Саидов, Нури Гуломхайдаров. 3-е место заняла команда IMS: Исрам Манонов, Мирзомиддин Нуриддинзода, Салохиддин Рафиев . В старшей категории 1-е места заняла команда РобоСмарт: Шерзод Собиров, Шукрона Махмудова,Хусейнов Бузургмехр, 2-е места заняла – команда RoboRupt: Парвиз Очилзода , Набиджон Иброхимов, Зарина Ахмедова и 3-е место досталось команде АСТ: Манучехр Фарходзода, Азизбек Абулхаев.
Проведение Национального этапа Всемирной олимпиады роботов WRO стало возможным благодаря Лиге Роботов Душанбе, которая является Национальным организатором Всемирной Олимпиады роботов в стране.
По итогам Национального этапа из числа молодых таджикских изобретателей будет сформирована сборная страны, которая поедет на финал в Венгрию, в город Дьер. В её состав входят команды, занявшие 1, 2, или 3 места на Национальном этапе олимпиады. По результатам сборов определятся участники, которые будут представлять Таджикистан в финале WRO-2019.
Напомним, что основная цель олимпиады заключается в воссоздании системы инженерного образования в Таджикистане, повышении интереса у молодого поколения к научно-технической деятельности во благо процветания общества через развитие новых технологий в Таджикистане.
Организатором Олимпиады выступила Лига Роботов Душанбе. Официальный партнер мероприятия American Space and Makerspace Dushanbe Tajikistan. Также партнерами олимпиады выступили iamdifferent, Кондитерская фабрика «Ширин», Hikvision Tajikistan,Оби Соф, New ERA Dance & Fitness Studio. Информационную поддержку оказали Медиа группа «Азия-Плюс», ТВ Бахористон, Taj Art.
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