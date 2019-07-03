ЗАО «Казкоммерцбанк» переименован в ЗАО «Халык Банк Таджикистан», сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана.
1 июля ЗАО «Халык Банк Таджикистан» предоставлена лицензия на осуществление банковских операций в национальной и иностранной валюте, отмечается в сообщении.
В связи с переименованием банка отозвана лицензия, выданная ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» 24 декабря 2014 года.
Данный банк является дочерней организацией АО «Халык Банк Казахстан» («Народный Банк Казахстана»).
Уставной капитал «Халык Банк Таджикистан» составляет около 35 млн сомони, 100% акций этого банка принадлежат АО «Халык Банк Казахстан».
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