Кабул передал Душанбе последнюю группу граждан Таджикистана, отбывающих наказание в тюрьмах Афганистана.

Группа из 8 человек была доставлена в таджикскую столицу в конце прошлой недели, пишет Радио "Озоди" со ссылкой на посла Таджикистана в Афганистане Шарофиддина Имомова.

«Таким образом в афганских тюрьмах наших соотечественников не осталось», - заявил дипломат.

Как граждане Таджикистана оказались в Афганистане, за какие преступления и на какой срок они были осуждены, посол не сообщил.

Ожидается, что в ответ таджикские власти передадут Кабулу 80 граждан Афганистана, отбывающих наказание в колониях Таджикистана.

«Вопрос о выдаче окончательно решен. Сейчас обсуждается вопрос: каким образом они будут доставлены в Афганистан», - сказал Шарофиддин Имомов.

Однако, по словам дипломата, не все граждане Афганистана, отбывающие наказание в таджикских колониях, будут переданы афганским властям.

«Осужденные за особо опасные преступления, в том числе, причастные к террористическим актам, или, скажем, контрабандисты, ранившие наших пограничников, останутся в тюрьмах Таджикистана», - подчеркнул таджикский посол.

В мае этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон обещал главе афганского внешнеполитического ведомства Салохуддину Раббани передать Кабулу 80 граждан Афганистана, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Таджикистана.

МИД Афганистана тогда сообщило, что Эмомали Рахмон удовлетворил просьбу Раббани о содействии в возвращении на родину 80 афганских заключенных таджикских тюрем.

Передача заключенных состоится в рамках международных и двусторонних таджикско-афганских соглашений, говорилось в официальном сообщении.

По информации посольство Афганистана в Таджикистане, в настоящее время в таджикских колониях находятся более 90 афганских заключенных. Большинство из них осуждены за контрабанду наркотиков и незаконный переход афгано-таджикской границы.

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