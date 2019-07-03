Внучка покойного президента Узбекистана Иман Каримова 2 июля опубликовала на своей странице в Instagram подробности текущего состояния отношений между ее матерью и правительством, сообщает CA-NEWS.

В трехстраничном письме, опубликованном в Instagram Stories, Иман Каримова утверждает, что состояние ее матери, находящейся в Зангиатинской женской колонии №21 в Ташкентской области, "ухудшается с каждым днём".

“...Из-за действий одного человека – Гулрух Расуловны Каримовой, народ Узбекистана рискует не получить оставшуюся обещанную сумму, ту для которой мама ещё более месяца назад начала процесс перенаправления и удаления всех наград, которые существуют”¸ - пишет в своём письме Иман Каримова.

В письме утверждается, что Гулрух Каримова, руководитель колонии, где находится её мама, из-за бесконечных скандалов в прошлом году была отстранена от занимаемой должности. По утверждению Иман, в колонии за время работы Гулрух Каримовой в 2018 году по различным причинам умерли пять женщин, в том числе один ребенок, который содержался в детском доме при колонии №21.

Как пишет Иман, по возвращению Гульнары Каримовой в колонию в марте 2019 года "по сфабрикованным обвинениям", "Гулрух Расуловна была возвращена на должность специально с одной задачей - оказать давление на маму. Поскольку сотрудники прокуратуры хотели скрыть следы своих нарушений при провалившейся сделке с моей мамой, из-за их нечестности и желания представить всем, что якобы мама не хочет сотрудничать, тем самым ликвидировать возможность её последующего выпуска".

Иман Каримова также сообщает, что с марта текущего года в этой колонии погибли ещё два человека.

В прошлом месяце адвокат Гульнары Каримовой в Швейцарии Грегуар Манжа сообщал, что старшая дочь покойного президента содержится в особо тяжёлых условиях в колонии Зангиоты, о том, что её здоровье ухудшилось, и что она не получает медицинскую помощь, несмотря на то, что часто падает в обмороки.

Иман Каримова, прокурор и глава 21-го полковника Гулрух Каримова, сказала, что ее муж не спешит оказывать Каримову необходимую медицинскую помощь и в то же время поддерживает ее психическое давление.



Иман Каримова обвиняет прокуратуру и главу колонии №21 Гулрух Каримову в том, что они создают тяжёлые условия для её мамы, не оказывают необходимой медицинской помощи и оказывают психологическое давление на неё.

"Моя мать в физической опасности из-за начальницы колонии, ведь давление и условия в которых она находится - не существуют даже у самых опасных преступников...", - написала Иман Каримова в своем письме от 2 июля.

Дочь Каримовой также сообщает, из-за того, что здоровье её мамы за последний месяц сильно ухудшилось, и если "эти действия" по отношения к её матери не прекратятся в ближайшее время, им "посоветовали временно приостановить всю работу, проделанную за последние месяцы по оказанию помощи правительству в получении денег".

"До тех пор, пока адвокат моей мамы и Швейцарский суд не будут уверены, что она получает надлежащий уход и это давление наконец прекратится, то по закону страны, где в отличие от нашей, законы работают как полагается - далее идти на поводу людей, которые пытаются изжить маму физически, продолжаться не может", - пишет Иман Каримова.

Таким образом, Иман Каримова заявила о том, что её мать прекращает сотрудничество по возврату замороженных денег узбекскому правительству швейцарскими властями.

По данным источников Озодлика, 28 июня девять женщин в колонии Зангиоты были освобождены по амнистии, и имя Гульнары Каримовой было в этом списке.1 июля Национальное информационное агентство Узбекистана сообщило, что шесть заключенных из женской колонии Зангиоты, где содержится Гульнара Каримова, были досрочно освобождены.Имена досрочно освобождённых женщин пока не разглашаются.

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