Внучка покойного президента Узбекистана Иман Каримова 2 июля опубликовала на своей странице в Instagram подробности текущего состояния отношений между ее матерью и правительством, сообщает CA-NEWS.
В трехстраничном письме, опубликованном в Instagram Stories, Иман Каримова утверждает, что состояние ее матери, находящейся в Зангиатинской женской колонии №21 в Ташкентской области, "ухудшается с каждым днём".
“...Из-за действий одного человека – Гулрух Расуловны Каримовой, народ Узбекистана рискует не получить оставшуюся обещанную сумму, ту для которой мама ещё более месяца назад начала процесс перенаправления и удаления всех наград, которые существуют”¸ - пишет в своём письме Иман Каримова.
В письме утверждается, что Гулрух Каримова, руководитель колонии, где находится её мама, из-за бесконечных скандалов в прошлом году была отстранена от занимаемой должности. По утверждению Иман, в колонии за время работы Гулрух Каримовой в 2018 году по различным причинам умерли пять женщин, в том числе один ребенок, который содержался в детском доме при колонии №21.
Как пишет Иман, по возвращению Гульнары Каримовой в колонию в марте 2019 года "по сфабрикованным обвинениям", "Гулрух Расуловна была возвращена на должность специально с одной задачей - оказать давление на маму. Поскольку сотрудники прокуратуры хотели скрыть следы своих нарушений при провалившейся сделке с моей мамой, из-за их нечестности и желания представить всем, что якобы мама не хочет сотрудничать, тем самым ликвидировать возможность её последующего выпуска".
Иман Каримова также сообщает, что с марта текущего года в этой колонии погибли ещё два человека.
В прошлом месяце адвокат Гульнары Каримовой в Швейцарии Грегуар Манжа сообщал, что старшая дочь покойного президента содержится в особо тяжёлых условиях в колонии Зангиоты, о том, что её здоровье ухудшилось, и что она не получает медицинскую помощь, несмотря на то, что часто падает в обмороки.
Иман Каримова, прокурор и глава 21-го полковника Гулрух Каримова, сказала, что ее муж не спешит оказывать Каримову необходимую медицинскую помощь и в то же время поддерживает ее психическое давление.
Иман Каримова обвиняет прокуратуру и главу колонии №21 Гулрух Каримову в том, что они создают тяжёлые условия для её мамы, не оказывают необходимой медицинской помощи и оказывают психологическое давление на неё.
"Моя мать в физической опасности из-за начальницы колонии, ведь давление и условия в которых она находится - не существуют даже у самых опасных преступников...", - написала Иман Каримова в своем письме от 2 июля.
Дочь Каримовой также сообщает, из-за того, что здоровье её мамы за последний месяц сильно ухудшилось, и если "эти действия" по отношения к её матери не прекратятся в ближайшее время, им "посоветовали временно приостановить всю работу, проделанную за последние месяцы по оказанию помощи правительству в получении денег".
"До тех пор, пока адвокат моей мамы и Швейцарский суд не будут уверены, что она получает надлежащий уход и это давление наконец прекратится, то по закону страны, где в отличие от нашей, законы работают как полагается - далее идти на поводу людей, которые пытаются изжить маму физически, продолжаться не может", - пишет Иман Каримова.
Таким образом, Иман Каримова заявила о том, что её мать прекращает сотрудничество по возврату замороженных денег узбекскому правительству швейцарскими властями.
По данным источников Озодлика, 28 июня девять женщин в колонии Зангиоты были освобождены по амнистии, и имя Гульнары Каримовой было в этом списке.1 июля Национальное информационное агентство Узбекистана сообщило, что шесть заключенных из женской колонии Зангиоты, где содержится Гульнара Каримова, были досрочно освобождены.Имена досрочно освобождённых женщин пока не разглашаются.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Зани хатлонӣ тифли навзодашро 100 доллар нарх гузошт
Давлаталӣ Саид: БАТР шарики асосӣ ва боэътимоди Тоҷикистон аст
Даргузашти ногаҳонии ҳамсари Маҳмадсаид Убайдуллоев
Табиб: Ҷарроҳии аввали Осияи 6-сола муваффқона анҷом ёфт
Шамоли бошиддат дар Тошканд ва тӯфони чангу ғубор дар Душанбе
Ӯзбекистон ба таъмини Афғонистон бо нерӯи барқ 45 млн. доллар маблағ ҷудо мекунад
Оғози барномаи Иттиҳоди Аврупо таҳти унвони "Дарҷи Осиё"
Ҳисобот ба Рустами Эмомалӣ доир ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ
Иштироки низомиёни тоҷик дар машқҳои “Уқоби даштӣ”
Аввалин зойирини тоҷик 25 июл ба сафари ҳаҷ раҳсипор мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Турдик,ул1
с каких пор Иман Каримова стала интересоваться гибелью заключенных?????
это *****гардиши замона*******
когда то Гульнара сажала в тюрьму и колечила жизнь другим
теперь за все это надо отвечать
chappy2
Помер отец, теперь в ответе дочь...
Алишерджон4
Вам слабо оказываться там. Вот вы уже будете чувствовать тех кого вы посадили!!!