Первый в этом году чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации пройдет с 26 июля по 1 августа в Таджикистане. Шесть команд поборются за звание сильнейшей команды региона. На старт турнира выйдут юношеские сборные до 16 лет.
Чемпионат CAFA-2019 (U-16) пройдет с участием юношеских сборных Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Кыргызстана. Соревнования стартуют 26 июля и завершатся 1 августа. Игры будут проходить на Центральных стадионах Душанбе и Гиссара, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
В чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации выступит юношеская сборная Таджикистана под руководством главного тренера Ахлиддина Турдиева.
Для таджикской команды предстоящий турнир станет одним из этапов подготовки к отборочному раунду чемпионата Азии-2020, который пройдет с 14 по 22 сентября в Иордании. В отборочном цикле азиатского первенства сборная Таджикистана сыграет в группе «А». Ее соперниками будут команды Иордании, Непала, Шри-Ланки и Кувейта.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Зани хатлонӣ тифли навзодашро 100 доллар нарх гузошт
Давлаталӣ Саид: БАТР шарики асосӣ ва боэътимоди Тоҷикистон аст
Даргузашти ногаҳонии ҳамсари Маҳмадсаид Убайдуллоев
Табиб: Ҷарроҳии аввали Осияи 6-сола муваффқона анҷом ёфт
Шамоли бошиддат дар Тошканд ва тӯфони чангу ғубор дар Душанбе
Ӯзбекистон ба таъмини Афғонистон бо нерӯи барқ 45 млн. доллар маблағ ҷудо мекунад
Оғози барномаи Иттиҳоди Аврупо таҳти унвони "Дарҷи Осиё"
Ҳисобот ба Рустами Эмомалӣ доир ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ
Иштироки низомиёни тоҷик дар машқҳои “Уқоби даштӣ”
Аввалин зойирини тоҷик 25 июл ба сафари ҳаҷ раҳсипор мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста