Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» по обоюдному согласию сторон расстался с тремя футболистами.
Душанбинский футбольный клуб «Истиклол» и три футболиста клуба, которые были приобретены в начале сезона, достигли соглашения о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
По взаимной договоренности расторгнуты контракты с защитником Джалилом Кимсановым (Узбекистан), полузащитником Михайло Цакичем (Сербия) и нападающим Русланом Коряном (Армения), об этом сообщает официальный сайт «Истиклола».
Напомним, 27 июня наставник душанбинского «Истиклола» Хаким Фузайлов по собственному желанию подал в отставку со своей должности. О своем решении уйти в отставку Фузайлов сообщил перед началом вечерней тренировки. Руководство клуба просьбу тренера удовлетворило и освободило его от выполнения обязанностей в тренерском штабе.
К оставшимся матчам нынешнего футбольного сезона «Истиклол» будет готовить Алишер Тухтаев, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.
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