Учение с участием более 1 тыс. российских военнослужащих 201 военной базы началось на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане.

Подразделения базы отработают приведение подоразделений в высшую степень боевой готовности и совершат марш в назначенные районы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.

Военнослужащие уже развернули полевые командные пункты управления и отработали действия по скрытому управлению войсками с использованием защищенных каналов связи.

Им предстоит отработать вопросы взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений, а также армейской и беспилотной авиацией по защите российских объектов, расположенных на территории базы.

Учения продлятся до конца недели.

В них задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц современной техники: танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Ураган», БМ-21 «Град».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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