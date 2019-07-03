5 стильных фиолетовых чемоданов уже отправились к победителям роуминг-кампании «Фиолетовый чемодан» от Tcell, которых выбрал генератор случайных чисел! Ими стали жители Худжанда, Истаравшана и Нурека, которые в прошлом месяце использовали роуминг от Tcell за границей для связи с родными и близкими.
Роуминг-кампания Tcell «Фиолетовый Чемодан» для тех, кто часто путешествует, и не представляет свою жизнь без постоянной связи с родными и друзьями, стартовала в мае, и в июне были названы 5 первых победителей. Они уже получили приятный и, главное, полезный для любого путешественника подарок – фиолетовый чемодан от Tcell, а также получили возможность выиграть главный приз кампании – туристическую путевку в одно из популярных направлений!
Роуминг-кампания «Фиолетовый Чемодан» продлится до октября, таким образом, впереди еще 5 месяцев и 25 чемоданов, которые будут ждать своих спутников для путешествий по миру. Розыгрыши будут проводиться каждый месяц, не позднее 15 числа, среди тех, кто использует «Реальный» или «Лёгкий» роуминг от Tcell, потратив в роуминге на связь с родными, коллегами и друзьями в течение календарного месяца 100 сомони.
Каждый месяц, будет выбрано 5 победителей при помощи генератора случайных чисел. А в конце роуминг-кампании победителей розыгрыша ждет еще один сюрприз – возможность выиграть туристическую путевку в одно из самых любимых туристических направлений!
Следите за новостями о победителях и проведении кампании «Фиолетовый чемодан» на официальном сайте компании https://www.tcell.tj/ и на страницах Tcell в социальных сетях.
Чтобы проверить, подключена ли у вас какая-либо из услуг роуминга, необходимо набрать команду *601#. После набора вам должно прийти SMS сообщение с описанием услуг, которые у вас уже активированы.
Для активации услуги «Реальный» или «Легкий роуминг» наберите *601*1# или *607*1# соответственно, либо активируйте через приложение My Tcell до выезда за пределы Таджикистана. Активация услуги – бесплатная при наличии на балансе свыше 5 сомони. Подробная информация о подключении и условиях предоставления услуг роуминга по ссылке: https://www.tcell.tj/roaming/realniy-i-legkiy-rouming/podkl-i-usloviya.php
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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
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