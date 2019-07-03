Замдиректора Душанбинского технического лицея Давлат Ганиев задержан при получении 5 тыс. сомони от молодого жителя столицы: за эти деньги он побещал оказать ему помощь при поступлении в лицей.

Как сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства страны, Ганиев еще до задержания успел получить от абитуриента 2 тысячи сомони.

В отношении Ганиева возбуждено уголовное дело по статье 247 (мошенничество) УК Таджикистана, отмечается в сообщении.

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