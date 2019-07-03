В связи с проведением ремонтных работ на трубопроводной сети по столичному проспекту Хофиза Шерози отдельные улицы города останутся без питьеволй водой.

Воды не будет с 23 часов сегодняшнего вечера до вечера 4 июля на улицах Хабиб Ахрори, Абдулло Командир, Шеноз, Шевченко, Хабибулло Назаров и Бухоро от дома № 1 до дома № 28, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.

«В связи с этим мэрия просит граждан, проживающих по указанным улицам, запастись на сутки питьевой водой, кроме того глава города поручил председателям столичных районов обеспечить доставку жителям питьевой воды на водовозах», - добавили в мэрии.