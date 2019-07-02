На 53 ежегодной сессии Совместной консультативной группы Международного Торгового Центра первый заместитель министра экономического развития и торговли РТ Завкизода Завки Амин рассказал о достижениях страны после вступления во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
Завкизода Завки Амин высоко оценил сотрудничество с МТЦ и предоставил информацию о достижениях страны в рамках выполнения стратегических документов, включая участие страны в ВТО, укрепление развития экспорта, ускорение диверсификации производства продуктов ориентированных на экспорт и упрощения процедур торговли, сообщается в распространенном пресс-релизе Минэкономразвития РТ.
Было отмечено, что принятые реформы позволили увеличить общую долю экспорта во внешнеторговом обороте с 20% в 2015 до 25.4% в 2018 году, увеличить число торговых партнёров с 90 до 110 и увеличить наименование экспортируемых товаров со 150 до 480.
В рамках предоставления технической и финансовой помощи, оказанной МТЦ было подчеркнуто, что во время сотрудничества Республики Таджикистан с МТЦ были достигнуты ряд достижений, из числа которых обучение 1200 работников министерств, ведомств и частного сектора, разработка Стратегии развития текстильной и швейной промышленности Республики Таджикистан на 2016-2025 годы и создание Торгового Портала Таджикистана.
Участники сессии высоко оценили достижения Республики Таджикистан в сфере торговли и участия в деятельности ВТО и выразили свою готовность увеличить поддержку в данных направлениях.
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