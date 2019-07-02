МегаФон Таджикистан сделал жителям столицы подарок. В двух популярных парках – имени Садриддина Айни и имени Ахмади Дониш – стал доступен скоростной мобильный интернет оператора, предоставляемый по технологии Wi-Fi. Проект реализован при поддержке хукумата города Душанбе.
Парки Айни и Дониш – любимые места отдыха душанбинцев, здесь также часто проводятся торжественные и праздничные мероприятия. Надежная сеть компании «МегаФон Таджикистан» позволит прямо на аллеях парков свободно выходить на любые сайты, общаться и делиться фотографиями в соцсетях или выкладывать только что снятые видеоролики. Wi-Fi-доступ является бесплатным для пользователей.
«Зоны Wi-Fi в парках – наш подарок всем жителям и гостям столицы. Туристы смогут находить с помощью бесплатного интернета достопримечательности Душанбе. А таджикские абоненты – пользоваться без тарификации трафика такими сервисами, как «МегаФон Life». Наши скорости 4G сделают Wi-Fi-доступ надежным и быстрым!» – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.
В дальнейшем оператор продолжит запуск Wi-Fi в популярных местах отдыха горожан. В частности, зоны бесплатного доступа к Всемирной сети появятся в парках Рудаки, Фирдавси и Кули Джавонон.
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И еще через камеры наблюдение взять под контроль тех бездельных молодеж, которые никакими полезними делами не занимаются, а как паразиты только сидят на бесплатном Wi-Fi.😀