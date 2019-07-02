Мэр Душанбе объявил конкурс на лучшие микрорайон и улицу и мы решили спросить пользователей Фейсбука: «а на какой улице живут они и что хотели бы изменить, чтобы стать лучшими?». Ответы нас не то чтобы удивили…
«Наш район ужасный. Построили новостроек, пооткрывали кафе, магазины и начался срачь. Жэушники постоянно убирают, но толку-то? В канал выкидывают мусор. От детской площадки остались только столбики. Одним словом, полная опа», - говорит Зарина Кочемазова, правда, не уточняя, о каком именно районе идет речь.
«Нам бы детскую площадку, а то детям негде играть у нас не двор, а автостоянка(((», - пишет Шамсия Хайрулло.
О том, что детям негде играть и об отсутствии площадок, кстати, пожаловались очень многие.
«На улице Дж. Расулова. А изменить хотелось бы ВСЕ! Нет освещения по дороге от базарчика до дома, нет детской площадки, зато дом впихнули посередине уже стоящих 4-х. Пыль, грязь, машины под окнами (их десятки) - потому что автостоянку снесли под строительство еще одного дома. Детям играть негде, а их во всех этих новостройках сотни, отсюда вопли с утра до поздней ночи. Круглосуточное мытье ковров, вонючая мусорка и много-много еще чего. Легче самой переехать, чем что-то поменять...», - возмущается Olga Tutubalina.
«Мы на 112 мкр. Около Масчиди мехкалон, дом магазина БИ -1. Детской площадки нет, детям негде играться», - пишет Раъно Махмудова.
«Я бы хотела, чтобы построили детскую площадку рядом с домом. Детям негде играть», - Лейла Бабаханова.
«Гипрозем, военный городок рядом с 201 ВБ, хотелось бы детскую площадку нормальную, как на других улицах не то, что наша плачевная и рассчитанная походу на меньшее количество детей, ну реально малюсенькая. Пешеходы ходят по дороге, начался сезон самокатов велосипедов, а аллеи для этого нет, кругом стоят машины, не пролезть не проехать», - Zalina Fidarova.
Хотя, судя по другим комментариям, проблема не в тандырах, высотках или в отсутствии детских площадок, - проблема часто - в нас самих.
«Порой думаешь, что Душанбе начинается с "Садбарга", "Ватана" и заканчивается поворотом на "Путовский" и 91 мкр. Хорошо было бы хукуматам районов взять под контроль наиболее отсталые улицы. Научить "новых" душанбинцев проживанию в этажных домах и соблюдать правила поведения в общественных местах, - пишет Розия Бадридинова.
«Я бы хотела депортировать жителей, которые швыряют мусор из окон, грызут семечки где придется, матерятся как такелажники», - Milya Abdurahmanova.
«Я бы хотел переселить всех соседей к чертовой матери! С их коврами/машинами/казанами/баранами/вечно орущими и шатающимися детьми и т.д. и т.п.», - возмущается Abdumannon Saidov.
Были и хорошие комментарии:
«В центре я живу там все отлично», - написал Мавсим Бурхонов.
«Наша Махалля два или три года назад победила в этой номинации) Хорошо, что у нас нет по соседству ни коров, ни баранов, ковры все стирают у себя в хавлишках, улица всегда чистая, дорогая ровная, освещение всегда есть, бешенных детей и их сплетниц мамаш нет, улица практически всегда пустует ) вокруг несколько аптек, магазинов, какие захотите кафешки, тьфу тьфу в общем. Живём рядом с музеем Мирзо Турсунзаде», - Милая Мила.
И все же, все же, критических замечаний намного больше:
«Наверно легче будет выбирать самый худший район и улицу, чем самый лучший, после этих отзывов)))))) строим 27 лет и все через (Х)опу((((((», - Зухро Рахимова.
«Живу по ул. Худжанди, кинотеатр Орленок, на детской площадке тандыр! Куда только не обращалась, меры не приняли. Еще бы хотелось хорошую детскую площадку. И еще, автобусы в нашу сторону не ходят. Очень жаль, что о центре так хорошо заботятся, много скверов, автобусы красивые ходят регулярно, а о нас забыли», - пишет Katrin Ivanova.
«Мы живем по у. Н Карасева, рядом с МБТи. Вокруг нашего дома очень много машин. Машины "бедных" работников МБТИ, прилегающих организаций и Университетов. Пройти и проехать невозможно. Машина мусора не может добраться до мусоропровода. Во дворе и подъездах грязь. И главное дороги. Вокруг дома. Перед домом не тротуары, а дорога после бомбежки», - Гульнора Икрами.
И, конечно люди вспомнили и о чисто бытовых проблемах:
«Живу на Дехоти, Душанбинка рядом, а в квартирах воды нет, площадки нет, вместо нее самостоятельно застроили какое-то здание, каждый день хозяева меняются, то швейку открывают, то теперь пекарню когда рядом еще 3 тандыра и лепешечная, бардак», - пишет Джамиля Женя.
Не обошлось и без ностальгии по старым временам:
«Ой, вы знаете, а можно поднять архивы ленинградских архитекторов, которые планировали и строили Душанбе? Реально восстановить то, что поломали и уничтожили?! Нам, как-то, старый советский прекрасный Душанбе нравился! Мы его любили, и не только мы, но и гости! Город имел свой неповторимый облик, индивидуальность, неповторимость и дух!!! Ну-да, нынче, такие понятия чужды новым властям. Оно и не удивительно. А новый город, он - уже не похож на столицу, а провинция и кишлак безвкусный... Как-то так…», - считает Marianna Aripova.
А Салимахон Вахобзаде предложила провести еще и конкурс на худшую улицу:
«Вот если бы на худшую улицу объявили конкурс... наша улица пр. С. Шерози 37/4 и далее, сразу без конкуренции заняла ПЕРВОЕ место».
В общем есть о чем призадуматься столичным властям. Круг вопросов озвучен, осталось их только решать.
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Кулли ахбор
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Рустам5
Молодцы! Наконец-то на злобу дня! Давно пора! Регулярно нужно проводить рейды, Проводить работу с населением превратившим наш цветущий город в кишлак! Пригласить волонтеров, для фото и видео-съемки самых жутких дворов и районов. И по всем телеканалам показательно позорить. И все материалы на сайт мэра города.... Может и будет эффект
0075
Председателей махаллинского комитета и домкомов обязать, чтобы каждое утро, подчеркиваю, каждое утро гнять эти всех женщин, которые живут, жрут за счет мужя и не может свой зад поднять, их заставить убрать около дома, еще"приручить" бросать мусор в контейнер, а не рядом. прополить и поливать деревьев, а то они привыкли заставлят вынести мусор маленьким детям. Их гнать и гнать. А властам серьёзно задуматься на первое время хотя о детском площадке.
ShaITan5
mir dvijetsa vpered i snim arkhitektura.Snachala nujna BARDAK v golovakh v poryadok privesti, a potom ostalnoe. Te kotorye kovry stiraut uchastkoviy i vodokanal doljni shtrafovat. Etu umu ne postijima strirat pitevoy vodoy svoi vonuchei kovry