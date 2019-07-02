Первая операция Осии Шерзод, у которой 65% ожогов тела, прошла успешно.

Об этом «АП» сказал заведующий отделом ожоговых заболеваний больницы №3 Тохир Зубайдов.

По его словам, операцию они проводили вместе с немецким врачом Эдгаром Бимером, который приехал в Таджикистан, чтобы помочь пострадавшей от поджога девочке.

«Состояние девочки немного улучшилось. Это была первая операция, когда будут другие - пока ничего не можем сказать», - сказал он.

Немецкий специалист оценил состояние Осии как удовлетворительное. Он привез из Берлина все необходимые лекарства для ее лечения девочки. Бимер пробудет некоторое время в Душанбе.

Фотима Зулфонова, бабушка Осии, тоже сообщила «АП», что состояние внучки улучшилось, и они надеются, что девочка очень скоро поправится.

Между тем, профессор Эдгар Бимер заявил, что наряду с Осией готов помочь в лечении других таджикских детей, которые пострадали от ожогов.

«В настоящее время, Эдгар Бимер находится в больнице “Медгородок” и принимает больных», - сказал Зубайдов.

Напомним, известный немецкий врач приехал в Душанбе по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ранее глава государства, узнав об инциденте, поручил министру здравоохранения и социальной защиты Насиму Олимзода взять под личный контроль лечение и уход за пострадавшим ребенком.

Нападение на девочку было совершено утром 19 июня. По данным ОМВД-2 столичного района Сино, трое подростков из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали шестилетнюю Осию к ограде и подожгли. В результате девочка получила 65% ожогов тела, 45% из которых - глубокие.

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