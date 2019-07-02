Первая операция Осии Шерзод, у которой 65% ожогов тела, прошла успешно.

Об этом «АП» сказал заведующий отделом ожоговых заболеваний больницы №3 Тохир Зубайдов.

По его словам, операцию они проводили вместе с немецким врачом Эдгаром Бимером, который приехал в Таджикистан, чтобы помочь пострадавшей от поджога девочке.

«Состояние девочки немного улучшилось. Это была первая операция, когда будут другие - пока ничего не можем сказать», - сказал он.

09:03 1 июл

Осию, которую заживо пытались сжечь подростки, навестил профессор из Германии

Немецкий специалист оценил состояние Осии как удовлетворительное. Он привез из Берлина все необходимые лекарства для ее лечения девочки. Бимер пробудет некоторое время в Душанбе.

Фотима Зулфонова, бабушка Осии, тоже сообщила «АП», что состояние внучки улучшилось, и они надеются, что девочка очень скоро поправится.

Между тем, профессор Эдгар Бимер заявил, что наряду с Осией готов помочь в лечении других таджикских детей, которые пострадали от ожогов.

«В настоящее время, Эдгар Бимер находится в больнице “Медгородок” и принимает больных», - сказал Зубайдов.

Напомним, известный немецкий врач приехал в Душанбе по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ранее глава государства, узнав об инциденте, поручил министру здравоохранения и социальной защиты Насиму Олимзода взять под личный контроль лечение и уход за пострадавшим ребенком.

Нападение на девочку было совершено утром 19 июня. По данным ОМВД-2 столичного района Сино, трое подростков из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали шестилетнюю Осию к ограде и подожгли. В результате девочка получила 65% ожогов тела, 45% из которых - глубокие. 

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