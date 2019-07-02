В северной провинции Балх, в городе Мазари-Шариф прошла встреча премьера Узбекистана Абдуллы Арипова и главы афганской исполнительной власти Абдуллы Абдуллы, передает ИА «Фергана».

Арипов и Абдулла обсудили экономические отношения двух стран и говорили о том, что пришло время реализовать подписанные соглашения.

Арипов пообещал, что Узбекистан готов сотрудничать с Афганистаном в различных сферах, в том числе, в сельском хозяйстве, торговле, в транспортном и энергетическом отраслях.

В частности, Арипов обещал выделить средства на электрификацию этой страны.

«Узбекистан выделит $45 млн на линию электропередачи от Сархана (под Бухарой) в Узбекистане до Пули-Хумри (центр провинции Баглан), длиной почти 200 км и стоимостью $110 млн», - сказал узбекский премьер.

Афганское правительство пообещало создать возможности для узбекских инвесторов и попросило о такой возможности для афганских инвесторов в Узбекистане.

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