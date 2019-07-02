В министерстве юстиции Узбекистана прошли регистрацию изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка учреждений по исполнению наказания в виде лишения свободы министерства внутренних дел. Об этом сообщает Telegram-канал Минюста Узбекистана.

Теперь по новым правилам заключенные имеют право на безопасные условия труда, отдых, отпуск и на получение заработной платы.

Кроме этого, заключенным предоставлено право заниматься упражнениями на свежем воздухе в свободное от работы время, если погода позволяет и получать психологическую помощь.

Также в случае тяжелого заболевания, осужденному разрешается дополнительное общение по телефону и дополнительное свидание по указанию врача.

При этом также уточнена периодичность проведения медицинского освидетельствования осужденных и установлена необходимость проведения медицинского освидетельствования заключенных не реже одного раза в 6 месяцев, а также по их обращению.

По данным Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана, к концу 2018 года количество заключенных в республике сократилось более чем на 10% по сравнению с 2017 годом, что в ГУИН связали со снижением общего уровня преступности в стране. Теперь в республике на 100 тысяч граждан приходится в среднем 140 заключенных, причем каждый 30-й заключенный — женщина, передает ИА «Фергана».

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.