Очередное отключение электроэнергии (с 9:00 до 16:00 часов) будет сегодня в отдельных районах Душанбе.

Света не будет в микрорайонах Зафар, Хамадони и на улицах Чехова, Адхамова, Репина, Дж. Расулова, Н. Махсума и А.Навои, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.

Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.

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