Первая группа таджикских паломников в хадж в нынешнем сезоне отправится в священные Мекку и Медину 25 июля.

Об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Комитета религии, регулирования народных традиций, торжеств и обрядов Афшин Муким.

По его словам, паломники будут отправлены в хадж группами в течение 10 дней.

В текущем году, как и в предыдущие годы, хадж совершат порядка 6 тыс. паломников из Таджикистана. Стоимость поездки в святые места составляет 35 тыс. 138 сомони.

Напомним, в 2016 году в Таджикистане было принято решение не включать в квоту лиц младше 40 лет. Таким образом, Комитет по делам религии пытался разрешить вопрос с огромной очередью желающих посетить святыни ислама.

В 2018 году стоимость хаджа для граждан Таджикистана составила 33 тыс. 410 сомони.

Кто может поехать в хадж, что нужно при себе иметь и какие услуг вы можете требовать от Комитета по религии - в нашей инфографике:

Asia-Plus

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