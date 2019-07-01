Послы Иордании, Ливана и Палестины заверили, что инцидент на казахстанском месторождении Тенгиз не повлияет на отношения республики с арабскими странами. Соответствующие заявления дипломаты сделали 1 июля на встрече с акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым, передает ИА «Фергана».
«То, что произошло, очень неприятно и для вас, и для нас. Мы бы не хотели, чтобы эта проблема испортила исторические отношения между Палестиной и Казахстаном, - отметил посол Палестины Монтасер Абу Зейд. - Мы нашли общий язык, скоро приезжает хозяин компании (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore, (CСЕР) на встречу с акимом области, чтобы продолжать сотрудничество и работу в Казахстане».
Посол Иордании Юсуф Абдулгани, в свою очередь, отметил, что инцидент в поселке уже «исчерпан», и что он «ни в коем случае не наносит тень на доброжелательный и гостеприимный казахский народ».
«Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном находится на прочном и высоком уровне. Мы надеемся, что наши сотрудники вернутся на свои рабочие места как можно скорее. Правительство Казахстана сотрудничает с нами в этом вопросе и оказывает нам всю необходимую поддержку с самого начала», - добавил он.
Ливанский посол Жискар Аль-Хури также подчеркнул, что Ливан и Казахстан любые вопросы могут решать открыто, в дружественной обстановке. «Мы здесь не для того, чтобы просить наших граждан покинуть Казахстан, как, к примеру, некоторые пишут в социальных сетях», — добавил он.
Беспорядки в поселке Тенгиз на месторождении произошли 29 июня. Поводом для них стала фотография, которую опубликовал один из менеджеров CCEP, гражданин Ливии Эли Дауд.
На снимке он держал рацию, направленную в сторону стоящей рядом девушки. Рабочие CCEP из числа местных жителей сочли фотографию оскорбительной. Они устроили забастовку и избили иностранных сотрудников компании.
В результате, более 30 человек получили травмы, их жизни ничего не угрожает. В настоящее время ситуация в рабочем поселке стабильна.
Раннее аким Атырауской области Нурлан Ногаев на совещании с руководством и работниками нефтяной компании сказал, что конфликт возник из-за разных условий труда, сообщила пресс-служба акимата.
"Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку", - сказал Ногаев.
Он также подчеркнул, что иностранные рабочие обязаны соблюдать законодательство страны, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство.
Между тем, Эли Дауд – сотрудник компании CСЕР, извинился за фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию среди казахстанцев и привела к беспорядкам.
Он записал свое извинение на видео.
"Здравствуйте. Дорогие акимат, президент, друзья-казахстанцы и народ Казахстана, я записываю это видео, чтобы извиниться по двум фактам. Во-первых, чтобы извиниться за фото, я просто фотографировал коллегу, не хотел и не имел в виду ничего дурного. Просто коллега на работе. Во-вторых, приношу извинения всему казахскому народу. Я жил и работал среди вас два года, в Казахстане приятно работать. Я не хотел никого обидеть, вы – прекрасные люди. Пожалуйста, примите мои извинения", - говорит Эли Дауд на видео.
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