Футбольная лига Таджикистана объявила конкурс на создание гимна, который будет звучать при выходе команд на поле в матчах высшей и первой лиг, молодежного первенства, Кубка страны, Суперкубка Таджикистана и Кубка ФФТ.
В футбольном конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и самодеятельные композиторы и музыканты, сообщает Федерация футбола Таджикистана.
Любой, кто пришлет свой вариант музыки, имеет шанс войти в историю и стать автором официального гимна футбольной лиги страны.
Автор лучшего, по мнению жюри, произведения получит денежную премию – 10 тысяч сомони.
Гимн должен состоять только из музыкальной композиции и продолжаться не более трех минут. Каждый конкурсант должен предоставить ноты к песне гимна. Музыкальную версию гимна нужно будет прислать по электронному адресу [email protected] или принести в Федерацию футбола Таджикистана по адресу: Душанбе, ул. Айни 14/3. За справками можно обращаться по телефонам: 903-33-44-16 или 44-600-20-36.
Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе – 20 августа.
Решение об утверждении гимна будет принимать специально созданная комиссия, в которую войдут известные композиторы, музыканты, певцы.
Напомним, в Высшей лиге чемпионата Таджикистана выступают 8 команд. Многие из них имеют свои гимны и тексты к ним.
В воскресенье, 30 июня, были сыграны три перенесенные встречи девятого тура Высшей лиги. «Худжанд» добился крупной домашней победы над «Панджшером» со счетом 9:0. В этом матче пента-трик сделал Дилшод Восиев, а нападающий сборной Кыргызстана Турсунали Рустамов записал на свой счет три гола. Еще один мяч в активе Фирдавса Чакалова.
«Истиклол» после отставки Хакима Фузайлова провел первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алишера Тухтаева. Лидер чемпионата нанес крупное поражение ЦСКА «Памир» – 3:0. Голы Амирбека Джурабоева, Шериддина Бобоева и Шахрома Самиева принесли три очка «Истиклолу».
В другом поединке отложенного девятого тура «Истаравшан» на своем поле переиграл «Регар-ТадАЗ» со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Кахрамон Хомидов и Насим Расулов.
Сейчас в чемпионате Таджикистана наступил летний перерыв, во время которого клубы высшей лиги могут произвести коррективы в своих составах. Промежуточным лидером чемпионата стал душанбинский «Истиклол», который набрал 25 очков. На второй и третьей строчках в турнирной таблице расположились «Худжанд» и «Куктош», в активе которых по 17 очков.
Гонку бомбардиров возглавляют сразу три игрока – Шериддин Бобоев из «Истиклола», а также нападающие «Худжанда» Дилшод Восиев и Турсунали Рустамов, отличившиеся по 6 раз.
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