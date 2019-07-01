Представители проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет ЕАБР, осуществили мониторинговую миссию в Таджикистан, сообщает пресс-служба Банка.
В ходе миссии проведены встречи с представителями различных министерств и ведомств республики, на которых обсудили наиболее острые вопросы, связанные с проектом реконструкции Нурекской ГЭС.
«В частности, в результате работы совместной рабочей группы завершено согласование основных документов и подготовлен план проведения конкурса по выбору поставщика трансформаторного оборудования для гидроэлектростанции», - говорится в сообщении.
Отметим, что предоставление кредита в размере $40 млн. для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» было одобрено ЕФСР в феврале этого года.
В рамках проекта предусматривается приобретение, поставка, установка и ввод в эксплуатацию шести однофазных автотрансформаторов взамен аналогичного оборудования, установленного на трансформаторной подстанции Нурекской ГЭС более 40 лет назад, выработавшего срок службы и находящийся в неудовлетворительном техническом состоянии
Финансирование предоставляется на 20 лет, включая 8 лет льготного периода по уплате основного долга.
Реализация проекта позволит повысить безопасность и надежность работы гидроэлектростанции, обеспечить бесперебойное электроснабжение республики и уменьшит затраты на эксплуатацию и ремонт автотрансформаторов.
Проект является частью большого проекта реконструкции Нурекской ГЭС, состоящего из двух фаз, с общей суммой финансирования – до $700 млн.
В настоящее время реализуется первая фаза реконструкции станции, в финансировании которой помимо ЕФСР участвуют Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
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