В целях оказания поддержки в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам ФАО разработала инструмент под названием «Методика пошагового управления для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам».

Начинающийся сегодня в Душанбе трехдневный семинар позволит Таджикистану стать первой страной в регионе Европы и Центральной Азии, которая проведет экспериментальное тестирование инструмента.

Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам был разработан в 2018 году министерством здравоохранения и социальной защиты населения, министерством сельского хозяйства и Комитетом продовольственной безопасности Таджикистана.

В ходе семинара группа экспертов ФАО и представители правительства, частного сектора, гражданского общества и международных организаций протестируют инструмент и проведут оценку прогресса в реализации национального плана действий Таджикистана. Эксперты по вопросам, связанным, в том числе, со здоровьем людей, животных и растений и окружающей средой, представят и обсудят достижения, трудности и возможные решения проблемы устойчивости к противомикробным препаратам в Таджикистане.

«Этот семинар позволяет привлечь внимание к необходимости скоординированных и активных усилий для преодоления устойчивости к противомикробным препаратам, – отметил представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдиев. – Наша работа нацелена на развитие экспертного потенциала внутри страны, разработку наиболее эффективных методов для каждого сектора и повышение осведомленности о связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам угрозах и необходимых изменениях в моделях поведения. Этот семинар дает возможность содействовать созданию устойчивых продовольственных систем и распространению методов ведения сельского хозяйства, способствующих снижению риска развития устойчивости к противомикробным препаратам и предотвращению неправильного использования антибиотиков».

Методика пошагового управления для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, в которой признается тесная взаимосвязь между здоровьем людей, животных и растений и окружающей средой, направлена на поощрение скоординированного и многосекторального подхода «Единое здоровье» в преодолении устойчивости к противомикробным препаратам.

Подход «Единое здоровье» предполагает, что ни один сектор не способен решить проблему устойчивости к противомикробным препаратам в одиночку и что поиск решений должен основываться на тесном взаимодействии различных секторов, включая секторы здравоохранения, охраны здоровья животных и сельского хозяйства.

«Учитывая рост численности населения, рост потребления продуктов питания животного происхождения, рост импорта и экспорта продовольствия, методы производства должны быть пересмотрены, – сказал Гучгельдиев. – Это требует как можно более эффективных систем профилактики и лечения заболеваний».

Эта инициатива поддерживается в рамках финансируемого Российской Федерацией регионального проекта ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Проект по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам наряду с Таджикистаном действует в Армении, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.

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