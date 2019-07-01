Недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил рассмотреть вопрос социального налога отдельных слоев населения - работников сферы сельского хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на основе патента.
В связи с этим у предпринимателей и фермеров возник вопрос: какие новые виды налогов будут введены для них?
В Налоговом комитете при правительстве РТ разъяснили, что из речи главы государства никак не вытекает введение нового вида налога.
Рассмотреть и совершенствовать налоговое законодательство будут, но этим занимается постоянно действующая рабочая группа при министерстве финансов.
По данным Госкомземли, в республике функционируют 183 тыс. 258 ДФХ, 81,3% площадей пашен принадлежат фермерам
Какие налоги уплачивают ДФХ и ИП?
Дехканско-фермерские хозяйства без образования юридического лица уплачивают только единый налог - в 2019 году ставка единого налога для орошаемых земельных угодий составляет от 57,07 до 321,51 сомони за гектар в году в зависимости от плодородности земель.
Социальный налог для них составляет 10 сомони на одного члена ДФХ в месяц, 120 сомони за год. ДФХ, работающие на богарных участках, уплачивают этот налог только за 7 месяцев - всего 70 сомони за год.
Индивидуальные предприниматели, действующие по патенту, уплачивают два вида налога – подоходный и социальный по твердым ставкам, в зависимости от вида деятельности и уровня доходности. Соцналог по патенту составляет от 15 до 124 сомони в месяц.
По данным 2018 года, в Таджикистане численность индивидуальных предпринимателей, действующих по патенту, составляет более 300 тыс.
Какие налоговые льготы имеют ДФХ и ИП?
Производители сельхозпродукции освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС (за исключением НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РТ или в случае операций, облагаемых налогом у источника выплаты), налога с пользователей автодорог и земельного налога.
Также доходы членов ДФХ без образования юридического лица освобождаются от подоходного налога (ч.3, ст. 298 НК). В соответствии со статьей 301 Налогового Кодекса, от единого налога освобождаются:
- в течение 5 календарных лет после передачи, нарушенные земли (требующие рекультивации) и земли, находящиеся в стадии сельскохозяйственного освоения;
- в течение 5 календарных лет после передачи – земли пастбищ, сенокосов, лесов и прочие земли, ранее не использованные для производства сельхозпродукции, на которых заложены сады и виноградники.
Индивидуальные предприниматели, работающие по патенту, в соответствии с налоговым законодательством не обязаны вести бухгалтерскую отчетность, представлять в налоговые органы налоговую декларацию, использовать контрольно-кассовую машину, относительно их деятельности не проводится налоговая проверка.
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