МегаФон Таджикистан выступил генеральным спонсором первого международного Центрально-Азиатского мотофестиваля в Таджикистане «Согдиана-2019». Оператор обеспечит его участников и гостей надежной связью и скоростным мобильным интернетом.
Мотофестиваль – праздник не только для байкеров. Это возможность поближе познакомиться с мотокультурой, жаждой скорости, зажигательными танцами и музыкой, это атмосфера, в которую будет интересно погрузиться даже тем, кто еще ни разу не мчался на байке. Фестиваль «Согдиана-2019», который соберет участников из нескольких стран, будет проходить на побережье Кайраккумского водохранилища с 5 по 7 июля. Чтобы гости были на связи с друзьями и близкими, невзирая на расстояния и преграды, МегаФон Таджикистан обеспечит полное покрытие фестивальной территории «голосом» и интернетом.
«Мы благодарны компании «МегаФон Таджикистан» за помощь в организации первого Центрально-Азиатского мотофестиваля. Оператор не в первый раз поддерживает мероприятия и патриотические акции нашего клуба, а в надежности связи МегаФона мы могли убедиться даже за пределами республики. Будем продолжать наше плодотворное сотрудничество!» – сказал директор мотоклуба «Ирбис» Фарход КАЛОНОВ.
«В современном мире интернет – основное средство общения. Поэтому на всех площадках, где будет проходить мотофестиваль, мы максимально увеличили пропускную способность базовых станций и установили дополнительные секторы для большего охвата территории сетью четвертого поколения. Высокие скорости доступа будут соответствовать философии байкерского движения!» – сказал директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
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