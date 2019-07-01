Профессор посетил отделение ожоговых заболеваний городской больницы №3, где проходит лечение 6-летняя Осия Зулфонова, которую 19 июня подожгли трое несовершеннолетних из района Рудаки, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
Немецкий специалист оценил состояние Осии удовлетворительным. Он привез из Берлина все необходимые лекарства для лечения девочки.
Профессор Эдгар Бимер заявил, что, наряду с Осией, готов помочь в лечении других таджикских детей, которые пострадали от ожогов.
Напомним, нападение на девочку было совершено утром 19 июня. По данным ОМВД-2 столичного района Сино, трое подростков из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали шестилетнюю Осию к ограде и подожгли. В результате девочка получила 65% ожогов тела.
Шахло Аминова, мать Осии, ранее рассказала «АП», что в день происшествия дочку и еще двух своих сыновей она оставила в доме бабушки и сама пошла к стоматологу. По возвращении от доктора ей сообщили о трагедии.
«Когда Осия пришла в себя, плакала и боялась. Постоянно говорила, что под кроватью пожар и надо спасать ее, - говорит женщина. - Когда Осия немного успокоилась, рассказала о происшедшем, по ее словам она с двумя своими младшими братьями были на улице, когда трое несовершеннолетних, пугая ее собакой, привязали к оградной сетке и подожгли. Она позвала на помощь, но подростки предупредили и сказали, что если будет кричать, собаку на нее натравят».
«Она плакала, и только когда от огня порвалась веревка, которой она была привязана, Осия побежала в дом дяди. Дочь дяди выплеснула ведро воды на Осию и потушила огонь», - рассказала женщина.
Подростков, которые пытались убить ребенка, сначала задержали, но после отпустили. Сейчас идет следствие.
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