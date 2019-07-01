Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о проведении конкурсов по выявлении лучшего микрорайона и улицы столицы Таджикистана.
Конкурсы будут проводиться ежегодно, начиная с текущего года и по 2021 год, когда Таджикистан будет праздновать 30-ю годовщину государственного независимости, сообщает пресс-служба мэра столицы.
По поручению мэра, итоги конкурсов будут подводиться ежегодно не позднее 1 сентября.
В конкурсную комиссию по выявлении лучшего микрорайона и улицы Душанбе вошли представители мэрии, депутаты городского маджлиса, представители общественности.
Лучшему микрорайону и улице Душанбе будут вручены по 6 тысяч сомони.
Микрорайоны и улицы, занявшие в конкурсах второе и третье места, получат от городского бюджета по 4 и 2 тысячи сомони, соответственно.
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