Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о проведении конкурсов по выявлении лучшего микрорайона и улицы столицы Таджикистана.

Конкурсы будут проводиться ежегодно, начиная с текущего года и по 2021 год, когда Таджикистан будет праздновать 30-ю годовщину государственного независимости, сообщает пресс-служба мэра столицы.

По поручению мэра, итоги конкурсов будут подводиться ежегодно не позднее 1 сентября.

В конкурсную комиссию по выявлении лучшего микрорайона и улицы Душанбе вошли представители мэрии, депутаты городского маджлиса, представители общественности.

Лучшему микрорайону и улице Душанбе будут вручены по 6 тысяч сомони.

Микрорайоны и улицы, занявшие в конкурсах второе и третье места, получат от городского бюджета по 4 и 2 тысячи сомони, соответственно.