В мае удача улыбнулась еще 41 участнику. На очередном награждении многие из них в торжественной обстановке получили свои призы, а все заинтересовавшиеся получали информацию о проводимой акции.

Отвечая на вопрос, почему решили принять участие в акции, многие отмечали, что это покупать MAKFA для них обычное дело, а призы стали лишь стимулом, чтобы приобрести продукт впрок, а значит увеличить свои шансы на победу.

По традиции, были отобраны еще 400 человек, которые получили утешительные призы - пачки макарон MAKFA.

Акция «Вкусное счастье» от MAKFA продолжается! Участником акции стать очень просто: покупайте продукцию MAKFA с промо-кодом на упаковке и регистрируйте его на сайте makfa-promo.com или по смс на номер 7007.

Регистрация кодов продлится до 30 июня, а розыгрыши призов проходят каждый месяц! Не забудьте сохранить вашу упаковку с промо-кодом до конца акции.

В июле MAKFA определит обладателя суперприза - белоснежного автомобиля Renault Fluence, который стоит у входа в Ашан (ТЦ "Душанбе Молл").

Призов еще очень много! "Вкусное счастье" от MAKFA в каждый дом!

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