Клубы Таджикистана – чемпион страны «Истиклол» и вице-чемпион «Худжанд» завершили свои выступления в розыгрыше Кубка АФК-2019. На каждый домашний матч на стадионах Душанбе и Худжанда присутствовали в среднем 12 тысяч болельшиков.
Семь домашних матчей клубов Таджикистана в Кубке АФК-2019 в общей сложности собрали 84 250 зрителей, сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана.
Самой посещаемой стала ответная встреча плей-офф между клубами «Худжанд» и «Ахал», которая прошла 13 марта в Худжанде и собрала 25 тысяч зрителей. Всего четыре домашних матча «Худжанда» в Кубке АФК-2019 посетили 44 250 зрителей (в среднем – 11 063 зрителя в одном матче), а три игры «Истиклола» на Центральном стадионе Душанбе в общей сложности собрали 40 тысяч зрителей (в среднем – 13 333 зрителя в одном матче).
На последнем домашнем матче «Истиклола» с туркменским «Алтын Асыром» присутствовали 14 тысяч болельщиков.
Между тем, Азиатская футбольная Конфедерация на своем официальном сайте опубликовала четверку претендентов на лучший гол этой недели в Кубке АФК-2019.
Гол, забитый капитаном душанбинского «Истиклола» Фатхулло Фатхуллоевым метров с 20-ти в ворота «Алтын Асыра» в шестом туре группового этапа турнира, оказался в числе ярких голов недели в розыгрыше Кубка АФК-2019.
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