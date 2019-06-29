Решили рассказать о молодых предпринимателях страны, чьи идеи и проекты не только удивляют на фоне юного возраста, но и делают их лидерами в своих отраслях. Они создают и запускают конкурентоспособные на международной арене стартапы, инновационные технологии, занимаются социальным предпринимательством, выводят искусство и шоу-бизнес Таджикистана на новый уровень. Их истории способны вдохновить каждого.

Лайло Тагаева

Стройная, кудрявая и хрупкая с виду Лайло - большая акула, которая плавает в таджикском бизнес море. На нее равняются, у нее учатся, ей завидуют. Программист по образованию, она кардинально сменила род деятельности – возглавила собственное рекламное агентство PurNur, проводит крупные ивенты в области маркетинга: «Ночь пожирателей рекламы», Best Marketing Craft, а также городские: Фестиваль Еды и Воздушных шаров в Душанбе. Много лет под ее руководством также издавался журнал «Мир рекламы» - первый в своем роде в Таджикистане.

Дилшод Джуразода

Это, как в стихотворении Михалкова, «Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком!». Так и с предпринимателем, государственным, спортивным и общественным деятелем Дилшодом Джуразода, который является учредителем группы компаний «55 Group», директором Клуба молодых предпринимателей, а недавно еще и возглавил государственный бизнес-инкубатор страны. Дилшод старается не ограничивать себя географическими рамками, выходя на международный рынок. Молодой бизнесмен намерен попасть в списки Forbes.

Абдулло Курбонов

Абдулло – выпускник Босфорского университета Стамбула в области бизнес администрирования и менеджемента и знаменитой Лондонской школы экономики и политических наук. После окончания магистратуры он успел поработать в серньезных компаниях Великобритании и Монголии, а вернувшись на родину, в 2014 году вместе со своими партнерами создал МДО «Алиф Сармоя», которая со временем переросла в прогрессивную финансово-технологическую организацию. Также он является соучредителем и в других успешных проектах - портале Somon.tj и благотворительном фонде «Пешрафт».

Сухроб Ниёзов

У него два высших образования в области филологии и экономики, он проходил практику в США, Корее и Европе по направлению ИКТ и уже более десяти лет работает в этой сфере. Последние три года он вплотную занялся бизнесом и стартапами и на сегодняшний день является совладельцем трех бизнес проектов, один из которых - сервис заказа такси «Максим» - российской компании, работающей в более 400 городах мира.

В 2017 году Сухроб вместе с партнером решил внедрить «Максим» в Таджикистане, открыв первый офис в Худжанде. Сейчас они открыли свои офисы уже в Душанбе и Бустоне.

Пробует Сухроб себя также в аутсорсинговом бизнесе. Его компания NextGroup предоставляет услуги контакт центра, телемаркетинга и онлайн сопровождения для местного и зарубежного рынка. Сейчас клиентами NextGroup, в основном, являются, компании из России, Узбекистана и США.

В начале этого года Сухроб основал стартап по сервису доставки еды OsonEats, который помогает жителям города быстро и удобно заказать еду домой или на работу.

Носири Мирзо

Молодой человек начал заниматься бизнесом в 17 лет. Тогда это был небольшой магазинчик по продаже видеодисков. Спустя пару лет, после окончания вуза, он решил сфокусироваться на ресторанном бизнесе. Сегодня он владеет четырьмя точками общепита в Душанбе – два кафе «Чучаи бирен», Soho Bar и первая столичная мантухона. Набравшись опыта, сейчас Носир планирует выход своего продукта на российском рынке, а также опубликовать книгу, в которой он откровенно поделится своими предпринимательскими знаниями с читателем.

Олим Алимов

Наш соотечественник получил образование в США и продолжил его в Китае, где окончил магистратуру. Сегодня его бизнес, так или иначе, связан с Китаем. В 2016 году Олим с партнером основали компанию Octoplus Limited - бутик-компанию, которая занимается консалтингом и инвестициями в сфере энергетики, торговли и образования в рамках инициативы «Один пояс, один путь» - крупнейшего проекта 21-го века, чьи масштабы несопоставимы ни с чем в истории человечества. Позже он основал дистрибьюторскую компанию, которая занимается импортом чёрной икры из России в Китай, что само по себе дело практически беспрецедентное. Во-первых, потому, что Китай сам является мировым лидером по производству чёрной икры, экспортируя более 95% продукции в страны Европы, Ближнего Востока и США. Компания Олима Алимова стала единственной, рискнувшей импортировать чёрную икру из России и преуспела в этом.

Фирдавс Ёрматов

Фирдавс основал свою компанию Doodle.tj по веб-разработке в северной столице, когда ему было 20 с лишним лет. В то время в Худжанде не было ничего подобного, и все, что связано с веб-дизайном, воспринималось с легкой опаской и непониманием. Поначалу в компании Фирдавса работал только один Фирдавс, но со временем штат пополнялся. Сегодня в компании по веб-дизайну и цифровом агентстве Doodle.tj работает восемь сотрудников и вдвое больше волонтеров, а офисы компании на базе коворкинга расположены также в США, России и Индонезии. Кроме того, Фирдавс неоднократно проводил хакатоны по республике. Сейчас на базе офиса Doodle.tj в Худжанде действует школа, где желающие могут бесплатно обучиться программированию.

Мубориз Субхонов

Сегодня он основатель IT-компании «Шедевр», а также соучредитель нескольких стартапов. Хотя Мубориз окончил медицинский университет, со школы он увлекался программированием. Возможно, потому, что он так рано осознал, чем хочет заниматься по жизни, Мубориз и добился неплохих успехов к своим молодым годам.

Ахмадали Тоджидиннов

Ахмадали – бывший «азиат», работал журналистом в газете, писал хорошие статьи. А потом решил основать свое дело в сфере маркетинга, PR и ивентов, создав агентство креативных решений MONDAY.

Начинал Ахмадали с малого – с создания культурного проекта TONIGHT.TJ в 2011 году. Проект оказался успешным: на его счету участие в сотнях культурных мероприятий, организация десятков ивентов, тысячи фото и видео продуктов, а также яркие PR-проекты с охватом в 1 млн. человек. Проект получил популярность не только в Таджикистане, но также и в соседних республиках – Кыргызстане и Казахстане. Успех TONIGHT.TJ подтолкнул молодого предпринимателя масштабировать проект и создать на его основе не просто PR или маркетинговое агентство, а агентство креативных решений с предоставлением услуг в различных направлениях, в том числе, адаптации проектов под новые реалии и антикризисные решения, бренд-консалтинг, брендинг, медиапланирование, кейвижуал и др.

Сомони Абдукаюм

Ему всего 24 года, и вырос он не в столице, где сосредоточены все возможности, а в Муминабаде. Первый проект «Donishkhona.tj» он реализовал уже в 19. Сайт предлагал школьникам, студентам, преподавателям и тем, кто интересуется учебными программами, полезную информацию, материалы и статьи по литературе, математике, праву, истории, философии и др.

В 2016 году вместе со своим партнером Сорбоном Бобоевым он подготовил проект «City Club Душанбе – город в твоем кармане». В этом бесплатном приложении ребята собрали воедино сразу несколько направлений – справочник, новости и онлайн-услуги. Оно может подсказать местоположение любого учреждения, магазина или гостиницы, развлечь анекдотами и новостями, и даже поделиться знаниями об истории или достопримечательностях города. В приложении имеется и другая информация о жизни в столице: расписание маршрутов общественного транспорта, анонсы мероприятий, существующие в Душанбе услуги, наличие акций и скидок, популярные городские паблики, объявления и др. Этот же проект планируется запустить и в Худжанде.

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