На Рогунской ГЭС начали сокращение рабочей силы. Среди уволенных оказалось немало бывших трудовых мигрантов, у которых есть запрет на въезд в Российскую Федерацию.
Один из них Ориф Файзуллоев. Он обращается к президенту страны Эмомали Рахмону с просьбой чтобы ему, и тысячам таким как он, помогли найти постоянную работу.
В апреле текущего года на объекте были заняты свыше 18,6 тысячи человек. Сейчас, по некоторым данным, количество работников сократилось на 50%, и причиной является завершение основных работ на объекте. В самой Рогунской ГЭС этот вопрос отказываются комментировать.
По данным Агентства по труду и занятости населения, из числа депортированных из РФ таджикских трудовых мигрантов на Рогунской ГЭС были трудоустроены около 600 человек, средний заработок которых составлял от 1000 до 1500 сомони.
«В июне мне дали поработать на объекте всего 5 дней. В конце месяца я смогу получить только 400 сомони. Я не знаю, как на эту сумму прокормить семью», — сетует 30-летний житель Хатлонской области Ориф Файзуллоев, который был депортирован из Российской Федерации в 2017 году на 4 года.
Запрет на въезд в Россию на сегодняшний день имеют 246000 таджикистанцев. На родине в 2019 году удалось трудоустроить всего 5500 человек.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Чин як қисми харҷи ҷаласаи СҲШ-ро дар Бишкек пардохт мекунад
Гирифтани шаҳрвандии Русия ба табибону дорусозон осонтар шуд
ВАО: Модари корбари фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро 6 соат дар милитсия нигоҳ доштанд
Вазъи солимии Осияи 6-сола рӯ ба беҳбудӣ овард
Ҳалокати наврасро дар Душанбе милитсия худкушӣ унвон кард
Қонуншикании беш аз 1 ҳазор нафар пиёдагардон дар роҳҳои пойтахт
Мақомот нақшаи ошӯбро дар зиндонҳои Душанбе рад мекунанд
Писари Карим Оғо Хони IV ба Тоҷикистон ташриф овард
Суръати баланди афзоиши истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо дар Тоҷикистон
Хуҷанд: Оғози фаъолияти маҷмааи истироҳатию фароғатӣ дар соҳили чапи дарёи Сир
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста