Эмомали Рахмон в Раште, 24 июня 2019 года

Подводим итоги прошедшей недели – все самое важное и интересное, все, что вы, возможно, пропустили.

Поездка президента в Рашт, а также трагедии, случившиеся с детьми, стали главными событиями прошедшей недели. Кроме того, тема Рогуна вновь вышла на передний план.

Открытие нового пляжа в Худжанде добавило позитива, а положение в экономике страны продолжает оставлять грустный отпечаток в сердцах наших читателей.

Обо всем этом - в сегодняшнем подведении итогов недели.

Поездки президента

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон совершил визит в Раштскую группу районов, где принял участие в сдаче новых объектов и ознакомился с социально-экономическим положение региона. Именно в Раште он провел 22-й годовщину Дня национального единства.

Рабочая поездка главы государства началась с Сангворского района (бывший Тавилдара), где местные жители подарили президенту портрет президента с матерью - подарок очень растрогал Эмомали Рахмона.

После праздника в Раште Эмомали Рахмон с официальным визитом улетел в Беларусь.

Трагедии детей

Подростковая жестокость – тема номер один прошедшей недели. Трое подростков пытались заживо сжечь 6-летнюю девочку: она выжила, трагедия всколыхнула все общество. Утром 19 июня трое подростков – школьников из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали 6-летнюю Осию Шерзод к ограде и подожгли.

Президент Эмомали Рахмон выразил озабоченность по поводу этого инцидента. Он поручил министру здравоохранения и социальной защиты населения Насиму Олимзода взять под личный контроль лечение пострадавшего ребёнка.

Девочка рассказала, что ее подожгли подростки, которые пригрозили, что если она будет кричать, они натравят на нее собаку.

Сейчас девочка идет на поправку, а подростков ждет спецшкола.

Утром 25 июня 15-летний подросток сбросился с 11 этажа дома по улице Ахмади Дониш, неподалеку от столичного аэропорта.

Органы правопорядка Душанбе признали гибель ребенка суицидом, а мать ребенка, которая рассказала о последних днях сына, не поверила в это.

Еще раз о Рогуне

На этой неделе тема Рогуна вновь вышла на передний план.

Стало известно, что второй гидроагрегат ГЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце первой декады сентября этого года. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 июня во время выступления по случаю Дня национального единства в Раштском районе.

После этого парламент Таджикистана поддержала проект поправок в закон «О Государственном бюджете 2019 года», согласно которому Рогунской ГЭС будут представлены очередные налоговые льготы.

Новый пляж в Худжанде

В середине недели на левобережье Сырдарьи в Худжанде сдан в эксплуатацию новый современный пляж. Одновременно на пляже смогут комфортно отдыхать более 1000 жителей и гостей города Худжанда. Его построили за полтора месяца, а бюджету региона он обошелся в 1 млн. сомони. Пляж очень понравился местным жителям.

Нет валюты?

В Таджикистане наблюдается острая нехватка иностранной валюты. В Национальном банке это объясняют отрицательным торговым балансом страны и сезонным увеличением производственной и коммерческой деятельности в весенний период. ДЕфицит доллара может спровоцировать топливный кризис.

Даже небольшой дефицит нефтепродуктов спровоцирует рост их стоимости и, как следствие, увеличение цен на все остальные продукты.

«Это вам не стихи писать!»

В Душанбе в рамках программы «Поддержка управления государственными финансами в Таджикистане» были обсуждены вопросы, связанные с реформами в налоговой системе и в сфере налогообложения в республике.

Относительно поручения президента страны Эмомали Рахмона о реформе налоговой системы, начальник отдела Налогового комитета при правительстве РТ Собир Вазиров заявил, что разработка Налогового кодекса в новой редакции будет осуществляться поэтапно, будет создана государственная комиссия, подкомиссия и так далее.

"Это вам не стихи писать, - заявил он. - Речь идет о системе, которая касается нашей жизнедеятельности, экономики. Здесь не имеешь права на ошибку".

Поэтому, добавил налоговик, к этому вопросу надо подходить с осторожностью, чтобы не создавать новые проблемы в системе.

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