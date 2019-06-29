Ансамблю Общества слепых в Вахдате исполнилось 30 лет. Два десятка незрячих музыкантов и певцов радуют зрителей, и сами получают удовольствие от своего творчества.
Помимо музыки многие из них работают в производственных цехах Общества. В месяц они зарабатывают 700 сомони.
Как они поют и что производят – смотрите в сюжете.
Единственный ансамбль Общества слепых Таджикистана с помощью Фонда Сороса в 2016 году провел крупный музыкальный фестиваль "Чашми дил", основной целью которого было привлечение незрячих и слабовидящих страны к музыкальному искусству.
"Благодаря этому мероприятию немало подростков и детей с инвалидностью, которые до этого выбирали одиночество и избегали общества, начали посещать музыкальные школы в своих районах. Мы открыли много новых талантов", - отмечают в филиале Общества слепых Таджикистана в Вахдате.
Также Институт «Открытое общество» - Фонд Сороса помог им для более качественной работы с детьми приобрести пять новых музыкальных инструментов, с которыми музыкальный коллектив незрячих не раз выступал на крупных республиканских концертах и фестивалях.
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