Лучшими проектами в этом году стали идеи продвижения теннисного спорта через создание онлайн магазина спортивных принадлежностей и аксессуаров; организация службы доставки еды и автоматизации управления ресторанами; создание сервисного центра обслуживания и ремонта современного оборудования.
В рамках ежегодного форума «Согд Экспо 2019» в Худжанде подвели итоги одного из ожидаемых ежегодных конкурсов для молодых, амбициозных, креативных и перспективных предпринимателей – «Стартап Чайхана», который традиционно проходит в разных регионах республики. Со дня запуска платформы в 2016 году - это 8-ой конкурс.
В церемонии подведения итогов конкурса приняли участие деловая среда области, специальные гости из числа экспертов в сфере бизнеса, молодые стартаперы, а также представители СМИ.
В этом году авторами самых креативных проектов с инновационными идеями стали:
- Искандар Исмаилов с проектом «Tennis Pro», направленным на создание онлайн-магазина принадлежностей и аксессуаров для теннисного спорта
- Акмал Орипов с идеей bomazza.tj - службы доставки еды и автоматизации управления ресторанами и кафе
- Иброхим Муродов с проектом создания сервисного центра обслуживания и ремонта современного оборудования в труднодоступном селе Урметан Айнинсого района Согда.
12-летний Искандар, один из самых юных и креативных участников и победителей «Стартап Чайхана», задумал свой проект за 2 месяца до участия в конкурсе.
- На создание проекта меня вдохновил стремительно развивающийся в настоящее время в Худжанде теннис. Я сам тоже занимаюсь спортом, и мне пришла идея – почему бы не совмещать полезное с приятным? Да и к тому же я знаю, что у нас в регионе испытывают некоторые сложности с доступом к качественной инфраструктере и его своевременной доставкой, - говорит Искандар.
Подросток говорит, что в разработке проекта его активно поддерживала его мама – Дилафруз Мамаджанова, с которой он проводил исследование рынка.
- Мы опросили теннисистов Худжанда о том, где они закупают инфраструктуру, довольны ли качеством и сроками доставки, на что около 60% ответили, что долго ждут, и 40% - недовольны качеством. После чего я понял, что создание онлайн магазина по дистрибуции принадлежностей и аксессуаров по теннису будет благоприятным шагом на пути развития спорта, - уверен Искандар.
Другой победитель конкурса - Акмал Орипов, говорит, что он со своей командой более 5 лет разрабатывают проекты в сфере информационных технологий. И в процессе работы несколько раз заказывали еду из ресторанов и кафе.
- Нам было неудобно каждый раз звонить и заказывать, мы хотели, чтобы заказывать можно было через интернет, поэтому и создали этот сервис, - говорит Акмал. - Идея появилось еще в 2014 году, но у нас никак руки не доходили для этого проекта.
Проект Акмала, по его словам, направлен на автоматизацию системы учета ресторана (цифровой официант, система учета финансов, управление процессами в ресторане и кафе) и службу доставки еды из этих ресторанов.
- Наши планы масштабироваться и выйти на рынок Душанбе и Узбекистана к 2020 году, - поделился он.
"Я уже 6 месяцев как посещаю одну из специализированных школ нашего селения, где проходят полезные мероприятия и семинары, в ходе одного из которых нам рассказали о бизнесе и о том, как вообще создать грамотный бизнес-план. У меня всегда была идея о создании сервисного центра по ремонту техники в нашем труднодоступном селении, чтобы его жители не ездили из-за этого в центральные города и районы. И тут я понял, что это отличный шанс реализовать задуманное и у меня все получилось", - роассказывает третий победитель Иброхим Муродов.
У Иброхима проблемы со зрением, но это не помешало ему подружиться с современными технологиями. А благодаря соцсетям, как он говорит, он вообще научился и письму, и чтению.
- Я занимаюсь ремонтом мобильных телефонов и другой техники. Теперь у меня есть и возможность, и потенциал для открытия моего сервисного центра, чтобы у жителей селения отпала необходимость лишний раз ехать в город, - сказал он.
Все проекты в этом году тщательно изучали опытные эксперты в сфере бизнеса: Дилшод Джуразода, директор госучреждения по формированию и развитию предпринимательства в Таджикистане, Усмон Рахимджанов, руководитель рабочей группы по развитию молодежного предпринимательства Минтруда Узбекистана, Максуд Орипов, менеджер полевого проектного офиса ПРООН, Мунира Акилова, менеджер Ассоциации развития туризма в Зеравшанской долине, а также Далер Гуфронов, координатор по региональному развитию государственного учреждения по формированию и развитию предпринимательства в Таджикистане.
Стоит отметить, что в этом году для участия в конкурсе было представлено более 50 интересных заявок, 20 из которых были отобраны для участия в проекте.
Идеи и проекты были связаны в основном с разными отраслями экономики - сферой услуг, производства и переработки, сельского хозяйство, здравоохранения, а также наукой и образованием. Не обошли своим вниманием и одну из актуальнейших тем общества – экологии и охраны окружающей среды.
Мунира Акилова уверена, что «Стартап Чойхона» является хорошей площадкой для предложения идей, получения компетентной оценки по своему проекту. Также участники и слушатели знакомятся с идеями, различными инновационными проектами. Это место, где тебя выслушают, дадут экспертную оценку и дельные советы.
"Еще 2 года назад я был в составе жюри конкурса. Если сравнивать проекты этого года с предыдущими, то безусловно, на этот раз ребята выглядели намного увереннее и проекты их были упакованы более качественно. Естественно, все это благодаря опыту. Предоставляя возможность для самовыражения, платформа «Стартап Чайхана», стала своего рода практической школы для начинающих предпринимателей во всех регионах республики", - говорит Далер Гуфронов, член жюри конкурса.
Лет через пять, уверен Гуфронов, организаторы и партнеры данной инициативы, будут гордиться первыми серьезными плодами на международном уровне.
- У меня есть такое предложение: пора нашему конкурсу открывать новые горизонты. Было бы круто организовать центрально-азиатский челендж «Стартап Чайхана» между молодыми предпринимателями из стран Казахстана, Узбекистана, Киргызстана и Таджикистана. Это будет серьезный вызов для наших молодых предпринимателей вырасти до межударного уровня, - резюмировал он.
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