Всемирная организация здравоохранения в мае этого года, наконец-то, поставила точку в многолетних дебатах – синдром эмоционального выгорания все-таки официально признан болезнью и будет определяться, как «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться».
Описание выгорания на работе указано теперь в каталоге Международной классификации болезней (МКБ-11), тем самым являясь основанием для наблюдения у специалиста и получения медицинской помощи. Эксперты в области здравоохранения видят три аспекта заболевания: чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к своей работе и снижение производительности труда.
Предлагаем вам пройти наш тест, чтобы определить, насколько вы близки к выгоранию на работе.
Быть может, вам срочно пора на больничный, а лучше – в отпуск на море, желательно за счет организации.
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