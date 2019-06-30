АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ИЮНЯ

- Таджикский государственный академический театр оперы и балета им. С.Айни в 18:00 закрывает сегодня свой 78-ой театральный сезон концертом "В мире музыки" с участием симфонического оркестра, солистов оперы, балета и хора. В концерте прозвучат произведения таджикских, русских и зарубежных композиторов! Подробная информация по телефону 221 62 91.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ИЮНЯ

1940 - Открытие мясокомбината в городе Душанбе.

2016 - Таджикистан денонсировал соглашение с Кыргызстаном об упрощенном порядке приобретения гражданства.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ИЮНЯ

1905 – Родился государственный и военный деятель Раджабали Джалилов.

1941 – Родился журналист Зарнигор Шодустмамадова.

1952 – Родился актер театра, заслуженный деятель Таджикистана Насриддин Нуриддинов.

1953 – Родился композитор Константин Тушинок.

1954 – Родилась доктор филологических наук, литературовед Умриниссо Казакова.

1970 – Родился Давлатали Саид, Первый заместитель премьер-министра Таджикистана

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ИЮНЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.