АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ИЮНЯ
- Президент Таджикистана продолжит свой официальный визит в Беларусь.
- В Душанбе в кафе «Чатр» состоится презентация фандрайзинг-проекта «Нури Фирдавс»: благотворительница Зуля Рахматова расскажет о проекте, который помогает больным и малоимущим. Стоимость участия 50 сомони. Начало в 17:00.
- В Ташкенте завершается чемпионат Азии по шахматам среди школьников.
- Таджикский боксер Мехрубон Сангинов в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американским боксером Джарвисом Уиллямсом.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ИЮНЯ
День изобретателя и рационализатора.
1953 - В Гиссарском районе открылся санаторий Шаамбары.
1957 - Состоялся Первый республиканский фестиваль молодежи Таджикистана.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ИЮНЯ
По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 25-30 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 11-16 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.
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