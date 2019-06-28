Пятница, вечер – самое время послушать музыку. Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.
Популярный британский исполнитель Ed Sheeran, постоянно радует своих поклонников хитами. И вот очередная песня - Cross Me, которая уже на верхушках европейских чартов, несомненно является очередным хитом в копилке музыканта.
Что сделать, чтобы твоя песня попала на верхнюю строчку хит-парада? Все просто! Записать сногсшибательную песню, как это сделал Daddy Yankee & Snow - Con Calma.
FEDUK - Море Любви
После выхода песни «Розовое вино», Feduk и Allj окончательно разорвали свои дружеские отношения, но это не стало поводом не выпускать хиты, которые занимают верхние строчки чартов.
Большинство релизов Rompasso - один за другим - пользуются невероятным успехом. Вот и у новой работы «Paradise», вне всяких сомнений, есть все шансы покорить сердца слушателей!
Популярный исполнитель Shahab Tiam выпустил клип на песню Maajara, который заслуженно крутят на самых передовых телеканалах востока, и активно ротируют на радиостанциях. Почему такой интерес? Смотрите и слушайте:
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