Пятница, вечер – самое время послушать музыку. Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.

Популярный британский исполнитель Ed Sheeran, постоянно радует своих поклонников хитами. И вот очередная песня - Cross Me, которая уже на верхушках европейских чартов, несомненно является очередным хитом в копилке музыканта.

Что сделать, чтобы твоя песня попала на верхнюю строчку хит-парада? Все просто! Записать сногсшибательную песню, как это сделал Daddy Yankee & Snow - Con Calma.

FEDUK - Море Любви

После выхода песни «Розовое вино», Feduk и Allj окончательно разорвали свои дружеские отношения, но это не стало поводом не выпускать хиты, которые занимают верхние строчки чартов.

Большинство релизов Rompasso - один за другим - пользуются невероятным успехом. Вот и у новой работы «Paradise», вне всяких сомнений, есть все шансы покорить сердца слушателей!

Популярный исполнитель Shahab Tiam выпустил клип на песню Maajara, который заслуженно крутят на самых передовых телеканалах востока, и активно ротируют на радиостанциях. Почему такой интерес? Смотрите и слушайте:

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