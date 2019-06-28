Самарканд может быть исключён из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.
Документы опубликованы в преддверии 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая пройдет с 30 июня по 10 июля 2019 года в Баку. В файлах сообщается о строительстве домов, гостиниц и других зданий в исторической части Самарканда. А это, в свою очередь, наносит ущерб историческим зданиям, имеющим культурную ценность.
Как отмечается в документе, обеспокоенность экспертов Комитета вызывают масштабные планы по возведению новых отелей и многоэтажных зданий к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году и в рамках реализации проекта «Самаркандской городской туристической зоны».
Эксперты ЮНЕСКО заявляют, что до сих пор не получили соответствующих чертежей и проектных описаний.
В тоже время, члены Комитета приветствуют создание генерального плана города и надеются, что документ будет сформирован с учетом рекомендаций ЮНЕСКО.
Комитет Всемирного наследия выражает свою обеспокоенность в отношении Самарканда с 2008 года и обращался к центральному Совету ЮНЕСКО с просьбой об усилении мониторинга за сохранностью этого древнего города.
В 2016 году другому историческому городу Узбекистана – Шахрисабзу угрожало исключение из списка объектов Всемирного наследия. В 2018 году, после того как Узбекистан обязался укреплять историческую часть Шахрисабза, ЮНЕСКО, он был перенесен в список объектов Всемирного наследия.
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