Министерство просвещения России открывает приём заявок учителей для осуществления преподавательской деятельности в школах Таджикистана и Кыргызстана на 2019/2020 учебный год, сообщает CA-NEWS.
Планируется, что в новом учебном году школы Таджикистана и Кыргызстана примут преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий и учителей начальных классов.
Гуманитарный проект по обеспечению работы российских педагогов-предметников в зарубежных школах реализуется Минпросвещения России в Таджикистане с 2017 года, а с 2019/2020 учебного года – в Республике Киргизия, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Напомним, в 2017/2018 учебном году Россия направила в Таджикистан 29 преподавателей, а в следующем учебном году количество российских преподавателей в таджикских школах выросло до 50.
Ранее сообщалось, что, таджикская сторона обязуется обеспечить российских учителей бесплатным проживанием в Таджикистане, оплату труда в школе на привычном для них уровне, а также компенсацию расходов на авиаперелет.
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